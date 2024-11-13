"Они это скрыли": женщины узнали о подмене в роддоме спустя 59 лет

Несколько женщин подали в суд за факт сокрытия подмены детей в частном заведении. Местные власти отрицают этот факт, однако журналисты обнаружили еще ряд случаев в течение 1950-1960-х.

Две жительницы Норвегии обнаружили то, что их подменили после рождения, но узнали об этом только спустя почти 60 лет. Они подозревают, что норвежское правительство могло скрывать эту информацию, сообщает Associated Press.

СМИ пишет, что две 59-летние женщины вместе с Карен Рафтесет Доккен — одной из матерей, получивших не своего ребенка — подали в суд на государство в подозрении на факт подмены. В феврале 1965 года госпожа Доккен родила девочку в частном заведении Eggesboenes, расположенном в центральной Норвегии. Там младенцев содержали вместе, а матери отдыхали в отдельных палатах.

Через неделю женщина вернулась домой с ребенком, которого назвала Моной в честь матери, и считала своим потомком. Однако потом Карен начало удивлять, что у ее дочери черные волосы. Однако предположила, что она унаследовала волосы матери своего мужа, и не придала этому внимания. Ребенка она воспитала как свою собственную дочь.

В начале 2000-х госпожа Доккен поняла, что Мона не является ее биологическим ребенком, а ее настоящая дочь, Линда Карин Рисвик Готаас, была воспитана в другой семье. Сама женщина смогла разгадать эту тайну в 1985 году, когда местные органы здравоохранения обнаружили факт подмены, когда девочки Мона и Линда были подростками. Однако уполномоченные лица скрыли эту информацию от матери и двух девочек.

Во время слушаний в окружном суде Осло, 78-летняя женщина призналась, что никогда не думала, что Мона не является ее дочерью. Однако далее оказалось, что тест ДНК доказал эти подозрения госпожи Доккен, когда уже 57-летняя Мона узнала, что Карен не является ее биологической матерью.

В своем исковом заявлении женщины указали, что власти Норвегии нарушили их права, подорвали право на семейную жизнь, за что они требуют официальных извинений и выплаты компенсации. Адвокат истцов Кристин Аарре Гаанс заявила, что местные власти "нарушали право на идентичность" и "держали в тайне" информацию о биологических родителях Моны.

"Ее биологический отец умер. Она не имеет никакого контакта со своей биологической матерью", — сказала юрист.

Журналисты указывают, что биологическая мама Моны обнаружила факт подмены дочери еще в 1981 году. Однако женщина не смогла доказать факт материнства, который через четыре года обнаружат в местных органах здравоохранения.

В то же время официальные власти отрицают факт подмены и не признают исковых требований женщин. Представитель власти в суде Асгер Нюгорд заявил, что сейчас местные органы не имеют основательно подтвержденных фактов подмены в 1965 году, как и фактов установления биологического родства Моны в 80-хх годах.

Норвежские СМИ пишут, что пока не удалось установить, как вообще произошел факт подмены детей и кто именно был причастен к этому. Однако, по данным журналистов, подмена Моны может быть одним из нескольких известных случаев медийщикам, который произошел в заведении Eggesboenes в течение 1950-хх и 1960-хх годов.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как в роддоме путали детей в течение 55 лет. Одна британка призналась, что всегда чувствовала себя чужой в собственной семье, ведь не имела никакого сходства с людьми, которых считала родственниками.

Также мы писали о том, как молодой матери в роддоме "подсунули" чужого ребенка. Сейчас больница города Дорсет в Британии подтвердила, что заведение расследует этот досадный инцидент.