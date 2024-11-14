"Приносив родині удачу": в Індії фермер влаштував "похорон" свого автомобіля (відео)

Індійський фермер запросив на прощання зі своїм "щасливим автомобілем" 2 000 людей і витратив на церемонію близько 5 000 доларів.

У штаті Ґуджарат в Індії фермер Санджай Полара влаштував урочистий похорон своєму улюбленому автомобілю Suzuki Wagon-R, який служив родині 12 років, повідомляє The Indian Express

12-річний автомобіль ритуально спустили до п'ятиметрової "могили" за індійською поховальною традицією

Відео емоційного прощання з автівкою в районі Амрелі в Ґуджараті завірусилося в мережі. Повідомляється, що нещодавно сім’я з Гуджараті провела церемонію похорону свого "щасливого автомобіля", 12-річного Wagon R, виклавши за організацію події близько 5 000 доларів.

Полара розіслав запрошення на церемонію 2 000 односельців, пишуть автори статті.

"Цей автомобіль був як член сім’ї з 2006 року, він приніс нам удачу. Ми отримали процвітання, а наша репутація в суспільстві піднялася. Ми хочемо, щоб цей автомобіль залишився в нашій пам’яті назавжди, тому ми запланували самадхі (поховання) цього автомобіля", — таким був текст запрошення, зазначають журналісти.

Попрощатися з "покійним" Suzuki пришли понад 1 500 людей

Екскаватор вирив яму глибиною майже 5 метрів. Машину прикрасили гірляндами з чорнобривців і пелюстками троянд та спустили до "могили". Ритуал знімали на відео.

Власник авто Санджай Полара розповів журналістам, що автомобіль багато значив для його сім'ї, бо вірно служив і зробив великий внесок у родинну справу.

"Я купив цей автомобіль майже 12 років тому, він приніс процвітання родині. Окрім успіху в бізнесі, моя родина також отримала повагу. Автомобіль виявився щасливим для мене та моєї родини. Тому замість того, щоб продати його, я віддав його самадхі на своїй фермі як данину поваги", — пояснив Полара.

Фермер планує посадити над "могилою" автівки дерево, щоб увіковічити пам'ять про улюбленця для майбутніх поколінь родини.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ повідомляли, що у Британії батько 15 років зберігав унікальне авто, щоб подарувати його доньці на 21-й день народження. Дівчина практично не користувалася подарунком, тому рідкісний Citroën 2CV продали на аукціоні за 22 500 фунтів стерлінгів, що дорівнює 1,2 млн гривень.

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