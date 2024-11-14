"Приносил семье удачу": в Индии фермер устроил "похороны" своего автомобиля (видео)

Индийский фермер пригласил на прощание со своим "счастливым автомобилем" 2 000 человек и потратил на церемонию около 5 000 долларов.

В штате Гуджарат в Индии фермер Санджай Полара устроил торжественные похороны своему любимому автомобилю Suzuki Wagon-R, который служил семье 12 лет, сообщает The Indian Express

12-летний автомобиль ритуально спустили в пятиметровую "могилу" по индийской погребальной традиции

Видео эмоционального прощания с автомобилем в районе Амрели в Гуджарате завирусилось в сети. Сообщается, что недавно семья из Гуджарати провела церемонию похорон своего "счастливого автомобиля", 12-летнего Wagon R, выложив за организацию события около 5 000 долларов.

Полара разослал приглашения на церемонию 2 000 односельчан, пишут авторы статьи.

"Этот автомобиль был как член семьи с 2006 года, и он принес нам удачу. Мы получили процветание, а наша репутация в обществе поднялась. Мы хотим, чтобы этот автомобиль остался в нашей памяти навсегда, поэтому мы запланировали самадхи (захоронение) этого автомобиля", — таким был текст приглашения, отмечают журналисты.

Проститься с "покойным" Suzuki пришли более 1 500 человек

Экскаватор вырыл яму глубиной почти 5 метров. Машину украсили гирляндами из бархатцев и лепестками роз и спустили в "могилу". Ритуал снимали на видео.

Владелец авто Санджай Полара рассказал журналистам, что автомобиль много значил для его семьи, потому что верно служил и внес большой вклад в семейное дело.

"Я купил этот автомобиль почти 12 лет назад, и он принес процветание семье. Кроме успеха в бизнесе, моя семья также получила уважение. Автомобиль оказался счастливым для меня и моей семьи. Поэтому вместо того, чтобы продать его, я отдал его самадхи на своей ферме как дань уважения", — пояснил Полара.

Фермер планирует посадить над "могилой" машины дерево, чтобы увековечить память о любимце для будущих поколений семьи.

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