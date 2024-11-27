Переплутали ембріони: за 2 місяці після пологів батьки виявили, що ростили не своїх дітей

Подружжя у США за два місяці після пологів з'ясувало, що їхня дитина їм не рідна. Лікарі переплутали матеріали під час процедури ЕКЗ, і їхня біологічна донька народилася в іншої пари.

У американського подружжя Кардинале за допомогою ЕКЗ народилася дівчинка у вересні 2019 року. Спочатку Дафна й Олександр не звернули увагу на те, що немовля не було на них схоже, проте за два місяці зробили ДНК-тест і були "спустошені" — виявилося, що їхня друга дитина насправді їм не рідна. Під час процесу ЕКЗ в клініці переплутали ембріони, і їхня донька народилася в іншої пари, пише Mirror.

Коли 43-річна терапевтка Дафна Кардинале народила за допомогою процедури ЕКЗ другу доньку, подружжя здивувалося, що дитина має темніший відтінок шкіри, однак одразу полюбили її та відкидали думки про помилку. Проте за два місяці вони все ж зробили ДНК-тест, і підозри справдилися — дівчинка не була їхньою біологічною донькою. Батьки були шоковані, проте знайшли рішення ситуації, пишуть журналісти.

Дафна й Олександр відшукали другу постраждалу від плутанини пару та поміняли дітей. Тепер вони ростять власних малюків, пропустивши перші місяці їхнього життя. Родини зблизилися та продовжують тісно спілкуватися. Дівчатка ходять до одного навчального закладу, разом відвідують уроки балету та проводять багато часу разом.

"Немає людини, яка могла б дати тобі пораду. Тож ми просто зібралися разом, ми четверо, і це щастя, що ми всі на одній хвилі. Відтоді ми проводили всі свята разом. Відтоді ми проводили кожен день народження разом — і наші сім’ї просто з'єдналися", — сказав Олександр Кардинале.

Родина Кардинале подала до суду на клініку ЕКЗ, де переплутали ембріони. Дафна Кардинале сказала, що "розбите серце і сум'яття її сім'ї не можна недооцінювати", і що її позбавили можливості виносити власну дитину.

Біологічна дитина подружжя Кардинале і темноволоса донька іншої родини Фото: Facebook

Автори матеріалу зазначають, що пара звернулася влітку 2018 року до Каліфорнійського центру репродуктивного здоров’я й ембріологічної лабораторії In VitroTech Labs. У позові до суду роз'яснюється, що Дафні хірургічно імплантували ембріон незнайомої пари, а цій парі натомість — ембріон Дафни та Олександра. Одразу після народження дитини чоловік відчув, що щось не так.

"Він очікував побачити гарну дитину, дуже схожу на їхню старшу дочку. Натомість їхня народжена донька вийшла з набагато темнішою шкірою та чорним, як смола, волоссям. Це було настільки несподівано, що Олександр фактично зробив кілька кроків від пологового столу та сперся на стіну", — зазначено в документі.

Друзі та члени родини також розпитували пару про незвичну зовнішність немовляти, що погано вплинуло на стосунки Дафни та Олександра.

"Дафна наполягала на тому, щоб вони пройшли тест ДНК, сподіваючись, що результати заспокоять усіх", — ішлося в документі позову за словами журналістів.

Дізнавшись правду, подружжя Кардинале 31 грудня 2019 року зустрілися з другою парою та вперше побачили біологічну доньку. Наступного дня Дафна й Олександр розповіли про плутанину старшій доньці. Вона сильно засмутилася, була "розчавлена ​​та налякана втратою рідної сестри" і вмовляла батьків не міняти немовлят, пишуть автори статті.

Старша донька Дафни й Олександра Кардинале полюбила нерідну сестру і благала батьків не міняти немовлят Фото: Скриншот

Проте дівчатка все ж повернулися до біологічних батьків, що було психологічним ударом для обох родин. Зазначається, що Дафна й Олександр змушені були звернутися по допомогу, бо їх мучили симптоми тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу.

Нагадаємо, 27 листопада ЗМІ писали про чоловіка з Китаю, який за рік після смерті дружини, з якою вони не мали дітей, приніс додому нібито її новонароджену дитину. Він стверджував, що дитина була народжена за допомогою сурогатного материнства, і хотів на цій підставі претендувати на майно померлої.

Також 26 листопада видання The Independent повідомляло, що у в'язниці США двоє засуджених зачали дитину, жодного разу не бачившись.