Перепутали эмбрионы: через 2 месяца после родов родители обнаружили, что растили не своих детей

Супруги в США через два месяца после родов выяснили, что их ребенок им не родной. Врачи перепутали материалы во время процедуры ЭКО, и их биологическая дочь родилась у другой пары.

У американских супругов Кардинале с помощью ЭКО родилась девочка в сентябре 2019 года. Сначала Дафна и Александр не обратили внимание на то, что младенец не был на них похож, однако через два месяца сделали ДНК-тест и были "опустошены" — оказалось, что их второй ребенок на самом деле им не родной. Во время процесса ЭКО в клинике перепутали эмбрионы, и их дочь родилась у другой пары, пишет Mirror.

Когда 43-летняя терапевт Дафна Кардинале родила с помощью процедуры ЭКО вторую дочь, супруги удивились, что ребенок имеет более темный оттенок кожи, однако сразу полюбили ее и отвергали мысли об ошибке. Однако через два месяца они все же сделали ДНК-тест, и подозрения оправдались — девочка не была их биологической дочерью. Родители были шокированы, однако нашли решение ситуации, пишут журналисты.

Дафна и Александр отыскали вторую пострадавшую от путаницы пару и поменяли детей. Теперь они растят своих собственных малышей, пропустив первые месяцы их жизни. Семьи сблизились и продолжают тесно общаться. Девочки ходят в одно учебное заведение, вместе посещают уроки балета и проводят много времени вместе.

"Нет человека, который мог бы дать тебе совет. Поэтому мы просто собрались вместе, мы четверо, и это счастье, что мы все на одной волне. С тех пор мы проводили все праздники вместе. С тех пор мы проводили каждый день рождения вместе — и наши семьи просто соединились", — сказал Александр Кардинале.

Семья Кардинале подала в суд на клинику ЭКО, где перепутали эмбрионы. Дафна Кардинале сказала, что "разбитое сердце и смятение ее семьи нельзя недооценивать", и что ее лишили возможности выносить собственного ребенка.

Биологический ребенок супругов Кардинале и темноволосая дочь другой семьи Фото: Facebook

Авторы материала отмечают, что пара обратилась летом 2018 года в Калифорнийский центр репродуктивного здоровья и эмбриологическую лабораторию In VitroTech Labs. В иске в суд разъясняется, что Дафне хирургически имплантировали эмбрион незнакомой пары, а этой паре взамен — эмбрион Дафны и Александра. Сразу после рождения ребенка мужчина почувствовал, что что-то не так.

"Он ожидал увидеть красивого ребенка, очень похожего на их старшую дочь. Вместо этого их рожденная дочь вышла с гораздо более темной кожей и черными, как смола, волосами. Это было настолько неожиданно, что Александр фактически сделал несколько шагов от родильного стола и оперся на стену", — говорится в документе.

Друзья и члены семьи также расспрашивали пару о необычной внешности младенца, что плохо повлияло на отношения Дафны и Александра.

"Дафна настаивала на том, чтобы они прошли тест ДНК, надеясь, что результаты успокоят всех", — говорилось в документе иска по словам журналистов.

Узнав правду, супруги Кардинале 31 декабря 2019 года встретились со второй парой и впервые увидели биологическую дочь. На следующий день Дафна и Александр рассказали о путанице старшей дочери. Она сильно расстроилась, была "раздавлена и напугана потерей родной сестры" и уговаривала родителей не менять младенцев, пишут авторы статьи.

Старшая дочь Дафны и Александра Кардинале полюбила неродную сестру и умоляла родителей не менять младенцев Фото: Скриншот

Однако девочки все же вернулись к биологическим родителям, что было психологическим ударом для обеих семей. Отмечается, что Дафна и Александр вынуждены были обратиться за помощью, потому что их мучили симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Напомним, 27 ноября СМИ писали о мужчине из Китая, который через год после смерти жены, с которой они не имели детей, принес домой якобы ее новорожденного ребенка. Он утверждал, что ребенок был рожден с помощью суррогатного материнства, и хотел на этом основании претендовать на имущество умершей.

Также 26 ноября издание The Independent сообщало, что в тюрьме США двое осужденных зачали ребенка, ни разу не видевшись.