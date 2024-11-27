"Виглядає моторошно": незвичний вид із вікна палаццо 18 століття спантеличив людей (фото)

Фото зроблене в одній з орендованих квартир викликало жваву реакцію в соцмережах. З вітальні відкривався мальовничий краєвид, але в спальні за щільною фіранкою ховався зовсім інший пейзаж.

Несподіваний вид із вікна квартири, знятої через Airbnb у Венеції (Італія), став предметом обговорення користувачів соцмереж. Користувач під ніком empirepark опублікував фотографії на популярному форумі Reddit.

"Ось що ховається за шторами в спальні мого венеціанського Airbnb", — написав чоловік.

Згідно з автором поста, квартира була заявлена як частина палаццо XIII століття. З вітальні квартири відкривався мальовничий вид на знаменитий Гранд-канал, але в спальні за щільною фіранкою ховався зовсім інший пейзаж — напівзруйнована кімната з голими стінами та старим столом.

Друга, за якою приховували моторошний вигляд Фото: Reddit

В інтерв'ю Newsweek автор поста пояснив, що незвичайний вид його не збентежив, але здався "цікавим і моторошнуватим", через що він і вирішив поділитися знімками. При цьому він зазначив, що квартира повністю відповідала опису, а вид на Гранд-канал компенсував усі можливі незручності.

Напівзруйнована кімната з голими стінами і старим столом Фото: Reddit

Публікація викликала жваву реакцію на Reddit. Деякі користувачі вважали вигляд моторошнуватим:

"Хах, це насправді виглядає досить моторошно";

"Ця обшарпана стеля зі світлом, що пробивається, додає атмосфери";

"Airbnb чи вступ до гри жахів?"

Інші припустили, що це може бути тюремна камера або стара сповідальня. Однак більш прагматичні коментатори пояснили, що подібні архітектурні рішення типові для старовинних будівель в Італії та Іспанії.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом. У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.