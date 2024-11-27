"Выглядит жутко": необычный вид из окна палаццо 18 века озадачил людей (фото)

Фото сделанное в одной их съемных квартир вызвало оживленную реакцию в соцсетях. Из гостиной открывался живописный вид, но в спальне за плотной занавеской скрывался совсем другой пейзаж.

Неожиданный вид из окна квартиры, снятой через Airbnb в Венеции (Италия), стал предметом обсуждения пользователей соцсетей. Пользователь под ником empirepark опубликовал фотографии на популярном форуме Reddit.

"Вот что скрывается за шторами в спальне моего венецианского Airbnb", — написал мужчина.

Согласно автору поста, квартира была заявлена как часть палаццо XIII века. Из гостиной квартиры открывался живописный вид на знаменитый Гранд-канал, но в спальне за плотной занавеской скрывался совсем другой пейзаж — полуразрушенная комната с голыми стенами и старым столом.

Шторая, за которой скрывали жуткий вид Фото: Reddit

В интервью Newsweek автор поста пояснил, что необычный вид его не смутил, но показался "интересным и жутковатым", из-за чего он и решил поделиться снимками. При этом он отметил, что квартира полностью соответствовала описанию, а вид на Гранд-канал компенсировал все возможные неудобства.

Полуразрушенная комната с голыми стенами и старым столом Фото: Reddit

Публикация вызвала оживленную реакцию на Reddit. Некоторые пользователи находили вид жутковатым:

"Хах, это на самом деле выглядит довольно жутко";

"Этот обшарпанный потолок с пробивающимся светом добавляет атмосферы";

"Airbnb или вступление к игре ужасов?"

Другие предположили, что это может быть тюремная камера или старая исповедальня. Однако более прагматичные комментаторы пояснили, что подобные архитектурные решения типичны для старинных зданий в Италии и Испании.

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