Росіяни оголосили голодування під час круїзу в Антарктиду: у чому причина

Двигун судна відмовив і Антарктиду було вирішено пропустити. Корабель вирушив одразу в Аргентину, а росіяни на борту влаштували бунт.

Розлючені пасажири розкішного круїзу в Антарктиду оголосили голодування, вимагаючи повного відшкодування грошей після того, як у корабля відмовив двигун. Вартість путівок була від 7 до 10 тисяч фунтів стерлінгів. Пасажирам обіцяли показати айсберги та пінгвінів. Повідомляється, що більшість пасажирів на лайнері — це громадяни Росії та Китаю. Про це пише Daily Mail.

Дама на відео заявляє, що вона голодує вже три дні

170 пасажирів на борту круїзного судна SH Diana компанії Swan Hellenic витратили від 7 000 до 10 000 фунтів стерлінгів на те, що Swan Hellenic називає "елітним п'ятизірковим" відпочинком.

Як написала одна група пасажирів у листі до компанії, що здійснює круїзи класу люкс: "Для більшості з нас це перший візит до Антарктиди, а для багатьох — потенційно остання можливість. Деякі гості — літні люди, інваліди, і їм довелося докласти чималих зусиль, щоб дістатися до цієї точки, але поїздку було перервано", — йдеться в листі.

Однак дізнавшись, що компанія не збирається повертати їм повну вартість поїздки, кілька незадоволених пасажирів вжили радикальних заходів і почали голодування, намагаючись змусити керівництво Swan Hellenic поступитися.

Проблеми почалися незабаром після того, як 13 листопада судно відплило з Кейптауна, вирушивши в, як було заявлено, 20-денну подорож в одне з найвіддаленіших місць у світі.

Корабель мав зробити зупинки в таких знакових місцях, як острів Елефант, найбільший у північно-східній групі Південних Шетландських островів, та острів Десепшн, за який колись воювали Велика Британія та Аргентина. Натомість відмова електродвигуна змусила судно скасувати весь антарктичний етап плавання.

Авіакомпанія Swan Hellenic запропонувала своїм пасажирам повернення коштів у розмірі 50% або "кредит на майбутній круїз" у розмірі 65%, який пасажири можуть використати в будь-якій поїздці протягом двох років.

Компанія також пообіцяла безкоштовні екскурсії в Ушуайї (Аргентина), де судно, як очікується, пришвартується в суботу для ремонту, а потім знову вирушить у дорогу 3 грудня.

Однак пропозиція компенсації лише посилила обурення. І зрештою, коли круїзний лайнер пришвартувався в Ушуайї, пасажири з Росії та Китаю оголосили голодування.

Бунтуючі пасажири Фото: Соцмережi

Генеральний директор Swan Hellenic Андреа Зіто виступив на захист компенсаційного пакета компанії, зазначивши, що він перевищує вимоги законодавства.

"Ми глибоко шкодуємо, що довелося змінити маршрут через технічні проблеми. Але ми вважаємо нашу пропозицію справедливою. Деякі пасажири вже прийняли її і навіть перебронювали майбутні поїздки", — сказав Зіто. Також у компанії заявили, що оголошена росіянами головка "контрпродуктивна" і вони працюють над тим, щоб її завершити.

Нагадаємо, один із пасажирів круїзного лайнера MSC Musica випадково знайшов потаємне місце на борту корабля і викликав ажіотаж у соцмережах.