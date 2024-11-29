Россияне объявили голодовку во время круиза в Антарктиду: в чем причина

Двигатель судна отказал и Антарктиду было решено пропустить. Корабль отправился сразу в Аргентину, а россияне на борту устроили бунт.

Разъяренные пассажиры роскошного круиза в Антарктиду объявили голодовку, требуя полного возмещения денег после того, как у корабля отказал двигатель. Стоимость путевок была от 7 до 10 тысяч фунтов стерлингов. Пассажирам обещали показать айсберги и пингвинов. Сообщается, что большинство пассажиров на лайнере – это граждане России и Китая. Об этом пишет Daily Mail.

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170 пассажиров на борту круизного судна SH Diana компании Swan Hellenic потратили от 7 000 до 10 000 фунтов стерлингов на то, что Swan Hellenic называет "элитным пятизвездочным" отдыхом.

Как написала одна группа пассажиров в письме в компанию, осуществляющую круизы класса люкс: "Для большинства из нас это первый визит в Антарктиду, а для многих — потенциально последняя возможность. Некоторые гости — пожилые люди, инвалиды, и им пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться до этой точки, но поездка была прервана", — говорится в письме.

Однако узнав, что компания не собирается возвращать им полную стоимость поездки, несколько недовольных пассажиров предприняли радикальные меры и начали голодовку, пытаясь заставить руководство Swan Hellenic уступить.

Проблемы начались вскоре после того, как 13 ноября судно отплыло из Кейптауна, отправившись в, как было заявлено, 20-дневное путешествие в одно из самых отдаленных мест в мире.

Корабль должен был сделать остановки в таких знаковых местах, как остров Элефант, крупнейший в северо-восточной группе Южных Шетландских островов, и остров Десепшн, за который когда-то сражались Великобритания и Аргентина. Вместо этого отказ электродвигателя заставил судно отменить весь антарктический этап плавания.

Авиакомпания Swan Hellenic предложила своим пассажирам возврат средств в размере 50% или "кредит на будущий круиз" в размере 65%, который пассажиры могут использовать в любой поездке в течение двух лет.

Компания также пообещала бесплатные экскурсии в Ушуайе (Аргентина), где судно, как ожидается, пришвартуется в субботу для ремонта, а затем снова отправится в путь 3 декабря.

Однако предложение компенсации лишь усилило возмущение. И в итоге, когда круизный лайнер пришвартовался в Ушуайе, пассажиры из России и Китая объявили голодовку.

Бунтующие пассажиры Фото: Соцсети

Генеральный директор Swan Hellenic Андреа Зито выступил в защиту компенсационного пакета компании, отметив, что он превышает требования законодательства.

"Мы глубоко сожалеем, что пришлось изменить маршрут из-за технических проблем. Но мы считаем наше предложение справедливым. Некоторые пассажиры уже приняли его и даже перебронировали будущие поездки", — сказал Зито. Также в компании заявили, что объявленная россиянами головка "контрпродуктивна" и они работают над тем, чтоб ее завершить.

Напомним, один из пассажиров круизного лайнера MSC Musica случайно нашел тайное место на борту корабля и вызвал ажиотаж в соцсетях.