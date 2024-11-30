"Був з похмілля": чоловік у розшуку надав поліції власне фото, після чого його упіймали

Чоловікові не сподобалась фотографія з розшуку, бо, за його словами, на ній він був після "триденного запою". Наразі чоловіка утримують під вартою.

Чоловік обурився фотографією, за якою його розшукувала поліція, та надав, на його думку, фото, де він має кращий вигляд, після чого його упіймали правоохоронці. Про це пише Daily Star.

43-річного Джорджа Віттакера розшукували за підробку водійських прав, А до цього він перебував за ґратами за крадіжку скарбів вікінгів вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Поліція опублікувала у Facebook заклик знайти Віттакера. Проте чоловік, побачивши фото з розшуку, заявив, що копи повинні були використати краще фото, оскільки він "був з похмілля" після "триденного запою".

Чоловік створив у Facebook сторінку з вигаданим ім'ям Джорджа Денніса Чорна Борода, де опублікував усміхнену фотографію із засмагою та прохолодними відтінками, яку підхопила місцева газета.

Фото, яке оприлюднив сам Віттакер Фото: Соцмережi

Через кілька тижнів Віттекера схопила поліція. Його заарештували в Единбурзі та наразі утримують під вартою.

Нагадаємо, чоловік їде з Бельгії до Великої Британії, щоб невідома жінка вдарила його в око.

Фокус також писав про те, як чоловік відрощував бороду, аби прикрити "пляму" на обличчі. Це коштувало йому здоров'я, адже плямою виявилась ракова пухлина.