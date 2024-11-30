"Был с похмелья": мужчина в розыске предоставил полиции собственное фото, после чего его поймали

Мужчине не понравилась фотография из розыска, потому что, по его словам, на ней он был после "трехдневного запоя". Сейчас мужчину удерживают под стражей.

Мужчина возмутился фотографией, по которой его разыскивала полиция, и предоставил, по его мнению, фото, где он выглядит лучше, после чего его поймали правоохранители. Об этом пишет Daily Star.

43-летнего Джорджа Уиттакера разыскивали за подделку водительских прав, а до этого он находился за решеткой за кражу сокровищ викингов стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов.

Полиция опубликовала в Facebook призыв найти Уиттакера. Однако мужчина, увидев фото из розыска, заявил, что копы должны были использовать лучшее фото, поскольку он "был с похмелья" после "трехдневного запоя".

Мужчина создал в Facebook страницу с вымышленным именем Джорджа Денниса Черная Борода, где опубликовал улыбающуюся фотографию с загаром и прохладными оттенками, которую подхватила местная газета.

Фото, которое обнародовал сам Уиттакер Фото: Соцсети

Через несколько недель Виттекера схватила полиция. Его арестовали в Эдинбурге и сейчас удерживают под стражей.

Напомним, мужчина едет из Бельгии в Великобританию, чтобы неизвестная женщина ударила его в глаз.

Фокус также писал о том, как мужчина отращивал бороду, чтобы прикрыть "пятно" на лице. Это стоило ему здоровья, ведь пятном оказалась раковая опухоль.