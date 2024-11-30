Названо причину, через яку люди прокидаються за кілька хвилин до дзвінка будильника

Коли людина звикла прокидатися в один і той самий час, її внутрішній біологічний годинник починає працювати з такою точністю, що пробудження відбувається майже автоматично.

Багатьом знайоме відчуття розчарування, коли будильник поставлено на конкретний час, а організм вирішує розбудити вас лише за кілька хвилин до дзвінка. Виявляється, за цим явищем стоїть біологія і робота внутрішнього годинника нашого тіла. Про це пише Daily Star.

Цикл сну і неспання керується білком PER, рівень якого коливається протягом дня. Увечері він досягає максимуму, сприяючи активності, а вночі знижується, готуючи організм до відпочинку. Якщо людина дотримується стабільного графіка сну, тіло починає передбачати момент пробудження. Приблизно за годину до будильника організм підвищує рівень PER, а разом із ним температуру тіла, кров'яний тиск і рівень кортизолу — гормону стресу.

Ці зміни відбуваються для того, щоб м'яко вивести вас зі стану глибокого сну і підготувати до неспання. Будильник, зі свого боку, діє різко, порушуючи природний процес пробудження, що спричиняє стрес для організму. Щоб уникнути цього, тіло починає "працювати на випередження", допомагаючи вам прокинутися за кілька хвилин до сигналу.

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Якщо людина звикла вставати в один і той самий час, внутрішній годинник стає настільки точним, що пробудження відбувається практично за розкладом. Навіть у вихідні дні організм може спрацювати за "автопілотом", піднімаючи вас у звичну годину.

Видання зазначає, що хоча це може дратувати, розуміння того, як працює організм, допомагає прийняти цю особливість. Ба більше, ранкове пробудження до дзвінка — це знак того, що ваш біологічний годинник налаштований добре.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.