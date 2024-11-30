Названа причина, по которой люди просыпаются за несколько минут до звонка будильника

Когда человек привык просыпаться в одно и то же время, его внутренние биологические часы начинают работать с такой точностью, что пробуждение происходит почти автоматически.

Многим знакомо чувство разочарования, когда будильник поставлен на конкретное время, а организм решает разбудить вас всего за несколько минут до звонка. Оказывается, за этим явлением стоит биология и работа внутренних часов нашего тела. Об этом пишет Daily Star.

Цикл сна и бодрствования управляется белком PER, уровень которого колеблется в течение дня. Вечером он достигает максимума, способствуя активности, а ночью снижается, подготавливая организм к отдыху. Если человек придерживается стабильного графика сна, тело начинает предугадывать момент пробуждения. Примерно за час до будильника организм повышает уровень PER, а вместе с ним температуру тела, кровяное давление и уровень кортизола — гормона стресса.

Эти изменения происходят для того, чтобы мягко вывести вас из состояния глубокого сна и подготовить к бодрствованию. Будильник, со своей стороны, действует резко, нарушая естественный процесс пробуждения, что вызывает стресс для организма. Чтобы избежать этого, тело начинает "работать на опережение", помогая вам проснуться за несколько минут до сигнала.

Иллюстративное фото Фото: oatawa/Shutterstock

Если человек привык вставать в одно и то же время, внутренние часы становятся настолько точными, что пробуждение происходит практически по расписанию. Даже в выходные дни организм может сработать по "автопилоту", поднимая вас в привычный час.

Издание отмечает, что хотя это может раздражать, понимание того, как работает организм, помогает принять эту особенность. Более того, утреннее пробуждение до звонка — это знак того, что ваши биологические часы настроены хорошо.

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