Випадкове відео змінило життя: жінка дізналася про рідкісний діагноз через Facebook

Мішель Кіт страждала від сильних болів, набряків і постійних синців. Попри численні звернення до лікарів, їй не вдавалося отримати точний діагноз. Усе змінилося, коли вона випадково натрапила на відео в соцмережі.

31-річна Мішель Кіт із Сент-Пола, штат Міннесота (США), перетворила свою боротьбу з ліпедемою на місію, спрямовану на підвищення обізнаності про це рідкісне і хворобливе захворювання. Про це пише Daily Star.

У березні 2023 року в жінки діагностували ліпедему — стан, який спричиняє болісні жирові відкладення на кінцівках.

Симптоми хвороби почали проявлятися в Мішель 2020 року: сильні болі, набряки та постійні синці. Вона неодноразово зверталася до лікарів, але ті не могли поставити діагноз. Усе змінилося в січні 2023 року, коли Мішель випадково натрапила на відео про ліпедем у Facebook. Це надихнуло її звернутися до судинного фахівця, який підтвердив захворювання.

"Для мене це стало одночасно полегшенням і новим випробуванням", — розповідає Мішель.

Мішель Кіт страждала від сильних болів, набряків і постійних синців Фото: Cover Images

Ліпедема істотно вплинула на життя американки, обмежуючи її рухливість і викликаючи постійний біль. Її вага сягала 211 фунтів (близько 96 кг), що посилювало симптоми.

"Біль відчувається як сильна важкість і печіння. Це схоже на постійне носіння зайвих кілограмів запалення", — пояснює вона.

Мішель обрала комплексний підхід до лікування: кето-дієта, масаж, лімфодренаж, компресійна терапія і прийом вітамінів. З моменту діагнозу Мішель вдалося скинути 75 фунтів (близько 34 кг). Її мета — досягти позначки в 100 фунтів (45 кг), але для неї ця подорож не обмежується тільки втратою ваги.

"Я хочу, щоб люди знали, що вони не самотні. Моя подорож — це не тільки про здоров'я, а й про підтримку інших", — ділиться вона.

Фото до і після Фото: Cover Images

Мішель активно розповідає про свою боротьбу в соціальних мережах, надихаючи інших людей, які страждають на ліпедему. Через Facebook, TikTok та Instagram вона ділиться своїм досвідом і допомагає іншим знаходити підтримку.

"Я планую створити більше ресурсів для жінок і розширити спільноту, щоб вони знали, що ми можемо разом впоратися з цим", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я із загальним віком у 1075 років все життя уникала однієї речі. Історія Доннеллі надихає мільйони людей по всьому світу, доводячи, що прості звички можуть продовжити життя і зберегти здоров'я.

Також стало відомо, що єдина мешканка грецького острова отримала несподіваний подарунок. Журналіст Василіос Сарібалідіс подарував пенсіонерці тварину, про яку вона мріяла. Тепер Ірен Кацотурчі зможе долати важкодоступні ділянки острова і не почуватися самотньою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.