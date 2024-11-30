Случайное видео изменило жизнь: женщина узнала о редком диагнозе через Facebook

Мишель Кит страдала от сильных болей, отеков и постоянных синяков. Несмотря на многочисленные обращения к врачам, ей не удавалось получить точный диагноз. Все изменилось, когда она случайно наткнулась на видео в соцсети.

31-летняя Мишель Кит из Сент-Пола, штат Миннесота (США), превратила свою борьбу с липедемой в миссию, направленную на повышение осведомленности об этом редком и болезненном заболевании. Об этом пишет Daily Star.

В марте 2023 года у женщины диагностировали липедему — состояние, которое вызывает болезненные жировые отложения на конечностях.

Симптомы болезни начали проявляться у Мишель в 2020 году: сильные боли, отеки и постоянные синяки. Она неоднократно обращалась к врачам, но те не могли поставить диагноз. Все изменилось в январе 2023 года, когда Мишель случайно наткнулась на видео о липедеме в Facebook. Это вдохновило ее обратиться к сосудистому специалисту, который подтвердил заболевание.

"Для меня это стало одновременно облегчением и новым испытанием", — рассказывает Мишель.

Мишель Кит страдала от сильных болей, отеков и постоянных синяков Фото: Cover Images

Липедема существенно повлияла на жизнь американки, ограничивая ее подвижность и вызывая постоянную боль. Ее вес достигал 211 фунтов (около 96 кг), что усугубляло симптомы.

"Боль ощущается как сильная тяжесть и жжение. Это похоже на постоянное ношение лишних килограммов воспаления", — объясняет она.

Мишель выбрала комплексный подход к лечению: кето-диета, массаж, лимфодренаж, компрессионная терапия и прием витаминов. С момента диагноза Мишель удалось сбросить 75 фунтов (около 34 кг). Ее цель — достичь отметки в 100 фунтов (45 кг), но для нее это путешествие не ограничивается только потерей веса.

"Я хочу, чтобы люди знали, что они не одиноки. Мое путешествие — это не только о здоровье, но и о поддержке других", — делится она.

Фото до и после Фото: Cover Images

Мишель активно рассказывает о своей борьбе в социальных сетях, вдохновляя других людей, страдающих липедемой. Через Facebook, TikTok и Instagram она делится своим опытом и помогает другим находить поддержку.

"Я планирую создать больше ресурсов для женщин и расширить сообщество, чтобы они знали, что мы можем вместе справиться с этим", — добавила она.

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