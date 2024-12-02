Мати попросила доньку поглядіти брата, але й подумати не могла, що станеться далі (відео)

Матір була вражена, що у дитячій кімнаті настала така тиша і спокій, тож вона могла повністю зосередитися на хатній роботі. У якийсь момент жінка заглянула у кімнату до дітей й не могла повірити своїм очам.

Домогосподарка Меггі Стівенс з Дейтона (Огайо, США) попросила свою 7-річну доньку Мію розважити молодшого брата Макса, поки вона готувала вечерю, але й подумати не могла, що станеться далі. Відповідний ролик завірусився у TikTok.

"Я запитала Мію, чи може вона зайняти Макса якоюсь грою, поки я готую вечерю, щоб він не ходив на кухню. Донька з радістю погодилася", — згадує Меггі Стівенс.

Матір була вражена, що у дитячій кімнаті настала така тиша і спокій, тож вона могла повністю зосередитися на хатній роботі. У якийсь момент жінка вирішила заглянути у кімнату до дітей й не могла повірити своїм очам. Мія примотувала трирічного Макса скотчем до стільця, наче заручника.

"Я була шокована, бо вона ніколи не робила цього раніше. Коли почула, що діти посміхаються, відчула невелике полегшення. 85% часу вони граються мило, але інколи б’ються, як кіт з собакою", — розповідає Стівенс в інтерв’ю Newsweek.

Пізніше Меггі розпитала доньку про те, як це трапилося.

"Вона сказала, що Макс був надокучливим і намагався прорватися на кухню, тому довелось заклеїти його скотчем! На щастя, він сприйняв це як гру. Технічно донька зробила все, аби виконати моє прохання", — додає американка.

Незвичайна гра дітей завірусилась у соціальних мережах. Користувачі у розділі коментарів почали активно ділитися своїми думками.

"Як старша сестра і первісток, я можу впевнено сказати, що вона виправдана";

"Ой, це просто смішно";

"По-перше, це, мабуть, виправдано, по-друге, це дало вам час приготувати вечерю";

"Колись мій брат грав таку саму гру зі мною".

Нагадаємо, раніше 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю.

Крім того, матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.