Мать попросила 7-летнюю дочь развлечь младшего брата, но и подумать не могла, что произойдет дальше

Мать была удивлена, что в детской комнате наступила такая тишина и покой, поэтому она могла полностью сосредоточиться на домашней работе. В какой-то момент женщина заглянула в комнату к детям и не могла поверить своим глазам.

Домохозяйка Мэгги Стивенс из Дейтона (Огайо, США) попросила свою 7-летнюю дочь Мию развлечь младшего брата Макса, пока она готовила ужин, но и подумать не могла, что произойдет дальше. Соответствующий ролик завирусился в TikTok.

"Я попросила Мию занять Макса какой-то игрой, пока я готовлю ужин, чтобы он не ходил на кухню. Дочь с радостью согласилась", — вспоминает Мэгги Стивенс.

Мать была удивлена, что в детской комнате наступила такая тишина и покой, поэтому она могла полностью сосредоточиться на домашней работе. В какой-то момент женщина решила заглянуть в комнату к детям и не могла поверить своим глазам. Мия приматывала трехлетнего Макса скотчем к стулу, как заложника.

"Я была шокирована, потому что она никогда не делала этого раньше. Когда услышала, что дети улыбаются, почувствовала небольшое облегчение. 85% времени они играют мило, но иногда дерутся, как кот с собакой", — рассказывает Стивенс в интервью Newsweek.

Позже Мэгги расспросила дочь о том, как это случилось.

"Она сказала, что Макс был надоедливым и пытался прорваться на кухню, поэтому пришлось заклеить его скотчем! К счастью, он воспринял это как игру. Технически дочь сделала все, чтобы выполнить мою просьбу", — добавляет американка.

Необычная игра детей завирусилась в социальных сетях. Пользователи в разделе комментариев начали активно делиться своими мыслями.

"Как старшая сестра и первенец, я могу уверенно сказать, что она оправдана";

"О, это просто смешно";

"Во-первых, это, пожалуй, оправдано, во-вторых, это дало вам время приготовить ужин";

"Когда-то мой брат играл в такую же игру со мной".

Напомним, ранее 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью.

Кроме того, мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.