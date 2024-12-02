"Щось з іншої планети": чоловік показав неймовірний улов завдовжки майже три метри (фото)

Точна довжина риби становить 268 сантиметрів, а вага перевищує 130 кілограмів. Повідомляється, що це вже другий виловлений гігант за останній час.

Польський рибалка Міхал Хелковський спіймав в річці Ебро (Іспанія), що протікає на північному сході Піренейського півострова, неймовірну рибу завдовжки майже три метри. Про це пише видання TVP World.

"Ця риба — справжній велетень, що мешкає в Ебро. Ніби щось з іншої планети", — написав чоловік у своїх соціальних мережах, продемонструвавши сома величезних габаритів.

Точна довжина улову становила 268 сантиметрів, а вага перевищила 130 кілограмів. Повідомляється, що це вже другий гігант на рахунку рибалки: минулого тижня він хизувався схожим трофеєм.

Після вимірювання, фотографування та зважування рибу відпустили. На жаль, поставити світовий рекорд чоловікові так і не вдалось (для цього сом мав бути на 17 сантиметрів довшим). Вважається, що найбільшого сома спіймав італієць Алессандро Б'янкарді в травні 2023 року. Довжина риби становила 285 сантиметрів.

Точна довжина улову становила 268 сантиметрів, а вага перевищила 130 кілограмів Фото: Facebook | Michał Chełkowski

Хелковський твердо переконаний, що з часом зможе поліпшити свій результат. "Сподіваюся, в майбутньому мені випаде шанс зловити й більшого монстра", — заявив він у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи — річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, із часом відновлюється в цій водоймі.

Також рибалка Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою — 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг).