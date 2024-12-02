"Что-то с другой планеты": мужчина показал невероятный улов длиной почти три метра (фото)

Точная длина рыбы составляет 268 сантиметров, а вес превышает 130 килограммов. Сообщается, что это уже второй выловленный гигант за последнее время.

Польский рыбак Михал Хелковский поймал в реке Эбро (Испания), протекающей на северо-востоке Пиренейского полуострова, невероятную рыбу длиной почти три метра. Об этом пишет издание TVP World.

"Эта рыба — настоящий великан, обитающий в Эбро. Будто нечто с другой планеты", — написал мужчина в своих социальных сетях, продемонстрировав сома огромных габаритов.

Точная длина улова составила 268 сантиметров, а вес превысил 130 килограммов. Сообщается, что это уже второй гигант на счету рыбака: на прошлой неделе он хвастался похожим трофеем.

После измерения, фотографирования и взвешивания рыбу отпустили. К сожалению, поставить мировой рекорд мужчине так и не удалось (для этого сом должен был быть на 17 сантиметров длиннее). Считается, что самого большого сома поймал итальянец Алессандро Бьянкарди в мае 2023 года. Длина рыбы составляла 285 сантиметров.

Точная длина улова составляла 268 сантиметров, а вес превысил 130 килограммов Фото: Facebook | Michał Chełkowski

Хелковский твердо убежден, что со временем сможет улучшить свой результат. "Надеюсь, в будущем мне выпадет шанс поймать и более крупного монстра", — заявил он в соцсетях.

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

Также рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Вэлли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг).