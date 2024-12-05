Шизофренія та тривожність: якими розладами страждають персонажі мультфільмів Disney (відео)

Якщо звернути увагу на деякі риси характеру головних героїв мультфільмів, то можна зазначити їх психічні розлади.

Більшість із нас у дитинстві дуже любили мультфільми студії Walt Disney. Завдяки їм можна потрапити в казкові країни. Попри проблеми, які переживають головні герої, кожен очікує щасливого кінця. Ці історії, окрім цікавості та повчальних моментів, містять ще одну досить незвичайну сторону: деякі персонажі мають різноманітні розлади психічного здоров'я. Про це пише Daily Star з посиланням на психолога, доктора Джошуа Ягера та на подкаст Allegedly Speaking.

"Чи знаєте ви, що кожна принцеса Disney є якимось психічним розладом? Випадок з Белль справді божевільний, і як ми могли не помітити цього раніше? Белль схопили й помістили до замку, а потім вона закохалася у свого викрадача", — говорить ведуча подкасту Яна Розенберг.

Журналісти зазначають, що Белль, головна героїня мультфільму "Красуня і Чудовисько", має стокгольмський синдром. Він характерний тим, що "ти закохуєшся в того, хто тебе викрадає".

Також припускається, що головна героїня мультфільму "Аліса в країні чудес" страждає на шизофренію. Зі слів ведучої подкасту, Аліса "бачить усіх цих гусениць, що ходять довкола з очима, інших тварин".

Ще одна популярна героїня мультфільму Disney, Русалочка, може страждати на так званий синдром Плюшкіна або патологічне накопичення. У неї "повно гаджетів і дрібниць", героїня любить свою "колекцію людських артефактів".

У дослідженні доктора Ягера також зазначається, що у Шрама з "Короля Лева" та Джафара з "Аладдіна" спостерігається антисоціальний розлад особистості. А от Білосніжка демонструє поведінку, яка вказує на обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), "через її скрупульозну увагу до чистоти та порядку". П'ятачок з мультфільму про Вінні-Пуха зображується як тривожний персонаж, що часто турбується про незначні речі.

Зазначимо, що Білосніжка була намальована з голівудської діви Геді Ламар. Вона була з найвідоміших, найгламурніших зірок на "фабриці мрій".

Нагадаємо, нещодавно дівчину розкритикували за "недоречне" вбрання для Діснейленду. Вона була вдягнена в червону футболку, червоно-білі шорти в клітинку з низькою посадкою. На голові в неї були вушка Мікі Мауса.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.