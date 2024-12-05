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Шизофренія та тривожність: якими розладами страждають персонажі мультфільмів Disney (відео)

Disney, психічні розлади, мультфільми
Персонажі мультфільмів Disney страждають на психічні розлади (ілюстративне фото)

Якщо звернути увагу на деякі риси характеру головних героїв мультфільмів, то можна зазначити їх психічні розлади.

Більшість із нас у дитинстві дуже любили мультфільми студії Walt Disney. Завдяки їм можна потрапити в казкові країни. Попри проблеми, які переживають головні герої, кожен очікує щасливого кінця. Ці історії, окрім цікавості та повчальних моментів, містять ще одну досить незвичайну сторону: деякі персонажі мають різноманітні розлади психічного здоров'я. Про це пише Daily Star з посиланням на психолога, доктора Джошуа Ягера та на подкаст Allegedly Speaking.

"Чи знаєте ви, що кожна принцеса Disney є якимось психічним розладом? Випадок з Белль справді божевільний, і як ми могли не помітити цього раніше? Белль схопили й помістили до замку, а потім вона закохалася у свого викрадача", — говорить ведуча подкасту Яна Розенберг.

Журналісти зазначають, що Белль, головна героїня мультфільму "Красуня і Чудовисько", має стокгольмський синдром. Він характерний тим, що "ти закохуєшся в того, хто тебе викрадає".

Також припускається, що головна героїня мультфільму "Аліса в країні чудес" страждає на шизофренію. Зі слів ведучої подкасту, Аліса "бачить усіх цих гусениць, що ходять довкола з очима, інших тварин".

Ще одна популярна героїня мультфільму Disney, Русалочка, може страждати на так званий синдром Плюшкіна або патологічне накопичення. У неї "повно гаджетів і дрібниць", героїня любить свою "колекцію людських артефактів".

У дослідженні доктора Ягера також зазначається, що у Шрама з "Короля Лева" та Джафара з "Аладдіна" спостерігається антисоціальний розлад особистості. А от Білосніжка демонструє поведінку, яка вказує на обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), "через її скрупульозну увагу до чистоти та порядку". П'ятачок з мультфільму про Вінні-Пуха зображується як тривожний персонаж, що часто турбується про незначні речі.

Зазначимо, що Білосніжка була намальована з голівудської діви Геді Ламар. Вона була з найвідоміших, найгламурніших зірок на "фабриці мрій".

Нагадаємо, нещодавно дівчину розкритикували за "недоречне" вбрання для Діснейленду. Вона була вдягнена в червону футболку, червоно-білі шорти в клітинку з низькою посадкою. На голові в неї були вушка Мікі Мауса.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.