Шизофрения и тревожность: какими расстройствами страдают персонажи мультфильмов Disney (видео)

Если обратить внимание на некоторые черты характера главных героев мультфильмов, то можно отметить их психические расстройства.

Большинство из нас в детстве очень любили мультфильмы студии Walt Disney. Благодаря им можно попасть в сказочные страны. Несмотря на проблемы, которые переживают главные герои, каждый ожидает счастливого конца. Эти истории, кроме любопытства и поучительных моментов, содержат еще одну довольно необычную сторону: некоторые персонажи имеют различные расстройства психического здоровья. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на психолога, доктора Джошуа Ягера и на подкаст Allegedly Speaking.

"Знаете ли вы, что каждая принцесса Disney является каким-то психическим расстройством? Случай с Белль действительно сумасшедший, и как мы могли не заметить этого раньше? Белль схватили и поместили в замок, а потом она влюбилась в своего похитителя", — говорит ведущая подкаста Яна Розенберг.

Журналисты отмечают, что Белль, главная героиня мультфильма "Красавица и Чудовище", имеет стокгольмский синдром. Он характерен тем, что "ты влюбляешься в того, кто тебя похищает".

Также предполагается, что главная героиня мультфильма "Алиса в стране чудес" страдает шизофренией. По словам ведущей подкаста, Алиса "видит всех этих гусениц, ходящих вокруг с глазами, других животных".

Еще одна популярная героиня мультфильма Disney, Русалочка, может страдать так называемым синдромом Плюшкина или патологическим накопительством. У нее "полно гаджетов и мелочей", героиня любит свою "коллекцию человеческих артефактов".

В исследовании доктора Ягера также отмечается, что у Шрама из "Короля Льва" и Джафара из "Аладдина" наблюдается антисоциальное расстройство личности. А вот Белоснежка демонстрирует поведение, указывающее на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), "из-за ее скрупулезного внимания к чистоте и порядку". Пятачок из мультфильма о Винни-Пухе изображается как тревожный персонаж, который часто беспокоится о незначительных вещах.

Отметим, что Белоснежка была нарисована с голливудской дивы Хеди Ламар. Она была из самых известных, самых гламурных звезд на "фабрике грез".

Напомним, недавно девушку раскритиковали за "неуместный" наряд для Диснейленда. Она была одета в красную футболку, красно-белые шорты в клетку с низкой посадкой. На голове у нее были ушки Микки Мауса.

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