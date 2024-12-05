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МирФан

Шизофрения и тревожность: какими расстройствами страдают персонажи мультфильмов Disney (видео)

Дисней, психические расстройства, мультфильмы
Персонажи мультфильмов Disney страдают психическими расстройствами (иллюстративное фото)

Если обратить внимание на некоторые черты характера главных героев мультфильмов, то можно отметить их психические расстройства.

Большинство из нас в детстве очень любили мультфильмы студии Walt Disney. Благодаря им можно попасть в сказочные страны. Несмотря на проблемы, которые переживают главные герои, каждый ожидает счастливого конца. Эти истории, кроме любопытства и поучительных моментов, содержат еще одну довольно необычную сторону: некоторые персонажи имеют различные расстройства психического здоровья. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на психолога, доктора Джошуа Ягера и на подкаст Allegedly Speaking.

"Знаете ли вы, что каждая принцесса Disney является каким-то психическим расстройством? Случай с Белль действительно сумасшедший, и как мы могли не заметить этого раньше? Белль схватили и поместили в замок, а потом она влюбилась в своего похитителя", — говорит ведущая подкаста Яна Розенберг.

Журналисты отмечают, что Белль, главная героиня мультфильма "Красавица и Чудовище", имеет стокгольмский синдром. Он характерен тем, что "ты влюбляешься в того, кто тебя похищает".

Также предполагается, что главная героиня мультфильма "Алиса в стране чудес" страдает шизофренией. По словам ведущей подкаста, Алиса "видит всех этих гусениц, ходящих вокруг с глазами, других животных".

Еще одна популярная героиня мультфильма Disney, Русалочка, может страдать так называемым синдромом Плюшкина или патологическим накопительством. У нее "полно гаджетов и мелочей", героиня любит свою "коллекцию человеческих артефактов".

В исследовании доктора Ягера также отмечается, что у Шрама из "Короля Льва" и Джафара из "Аладдина" наблюдается антисоциальное расстройство личности. А вот Белоснежка демонстрирует поведение, указывающее на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), "из-за ее скрупулезного внимания к чистоте и порядку". Пятачок из мультфильма о Винни-Пухе изображается как тревожный персонаж, который часто беспокоится о незначительных вещах.

Отметим, что Белоснежка была нарисована с голливудской дивы Хеди Ламар. Она была из самых известных, самых гламурных звезд на "фабрике грез".

Напомним, недавно девушку раскритиковали за "неуместный" наряд для Диснейленда. Она была одета в красную футболку, красно-белые шорты в клетку с низкой посадкой. На голове у нее были ушки Микки Мауса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.