"Злякались не на жарт": жінка під час танцю мало не спричинила катастрофу (відео)
Камери відеоспостереження, встановлені на фасаді будинку, зафіксували хаос, який почався через дрібну помилку.
Спроба блогерки, яку звуть Стеф, приєднатися до вірусного тренду в TikTok мало не закінчилася трагедією для всієї родини. Про цей випадок жінка розповіла в одному з останніх відео на своїй сторінці в соціальній мережі, зібравши понад 11 мільйонів переглядів.
Коли Стеф записувала веселий ролик, натхненний скетчем Back Home Ballers, її 10-місячна німецька вівчарка Кобі скористалась моментом й вибігла на вулицю. Хазяйці довелось кинути все й почали ловити домашнього улюбленця, якого могла збити машина.
Камери відеоспостереження, встановлені на фасаді будинку, зафіксували хаос, який почався, коли вся родина кинулася ловити собаку-втікача. "Йому подобається, коли за ним женуться. Подумав, що це така гра, тому не зупинявся", — розповідає блогерка.
Кульмінацією гонитви став хитрий хід, коли Стеф удала, що тікає від Кобі, обманом змусивши його побігти за нею. План спрацював: вихованець повернувся в дім цілим і неушкодженим.
Користувачі мережі почали активно коментувати побачене в коментарях. Багато хто розповів, що стикався з аналогічною проблемою.
- "Це було так хаотично";
- "Наші хаскі теж так роблять";
- "Мій собака такий самий. При першій-ліпшій нагоді вибігає з дому. Поки ти женешся за ним, він буде бігти і бігти";
- "Видно, що всі злякались не на жарт".
До слова, Back Home Ballers — популярний скетч за участю таких акторів, як Кейт МакКіннон і Сесілі Стронг. Це гумористичне переосмислення переваг домашнього відпочинку під час свят.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку, яка одного разу вирішила не зачиняти двері у будинок, аби її собаки могли безперешкодно зайти всередину. Здивуванню власниці оселі не було меж, коли згодом вона почула, що у вітальні спить незваний гість.
Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.