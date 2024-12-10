"Злякались не на жарт": жінка під час танцю мало не спричинила катастрофу (відео)

Камери відеоспостереження, встановлені на фасаді будинку, зафіксували хаос, який почався через дрібну помилку.

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Спроба блогерки, яку звуть Стеф, приєднатися до вірусного тренду в TikTok мало не закінчилася трагедією для всієї родини. Про цей випадок жінка розповіла в одному з останніх відео на своїй сторінці в соціальній мережі, зібравши понад 11 мільйонів переглядів.

Коли Стеф записувала веселий ролик, натхненний скетчем Back Home Ballers, її 10-місячна німецька вівчарка Кобі скористалась моментом й вибігла на вулицю. Хазяйці довелось кинути все й почали ловити домашнього улюбленця, якого могла збити машина.

Камери відеоспостереження, встановлені на фасаді будинку, зафіксували хаос, який почався, коли вся родина кинулася ловити собаку-втікача. "Йому подобається, коли за ним женуться. Подумав, що це така гра, тому не зупинявся", — розповідає блогерка.

Кульмінацією гонитви став хитрий хід, коли Стеф удала, що тікає від Кобі, обманом змусивши його побігти за нею. План спрацював: вихованець повернувся в дім цілим і неушкодженим.

Вівчарка вибігла на вулицю, коли жінка танцювала Фото: Stephhh727 | TikTok

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене в коментарях. Багато хто розповів, що стикався з аналогічною проблемою.

"Це було так хаотично";

"Наші хаскі теж так роблять";

"Мій собака такий самий. При першій-ліпшій нагоді вибігає з дому. Поки ти женешся за ним, він буде бігти і бігти";

"Видно, що всі злякались не на жарт".

До слова, Back Home Ballers — популярний скетч за участю таких акторів, як Кейт МакКіннон і Сесілі Стронг. Це гумористичне переосмислення переваг домашнього відпочинку під час свят.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку, яка одного разу вирішила не зачиняти двері у будинок, аби її собаки могли безперешкодно зайти всередину. Здивуванню власниці оселі не було меж, коли згодом вона почула, що у вітальні спить незваний гість.

Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.