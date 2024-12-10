"Испугались не на шутку": женщина во время танца чуть не спровоцировала катастрофу (видео)

Камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде дома, зафиксировали хаос, который начался из-за мелкой ошибки.

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Попытка блогерши, которую зовут Стеф, присоединиться к вирусному тренду в TikTok чуть не закончилась трагедией для всей семьи. Об этом случае женщина рассказала в одном из последних видео на своей странице в социальной сети, собрав более 11 миллионов просмотров.

Когда Стеф записывала веселый ролик, вдохновленный скетчем Back Home Ballers, ее 10-месячная немецкая овчарка Коби воспользовалась моментом и выбежала на улицу. Хозяйке пришлось бросить все и начали ловить домашнего любимца, которого могла сбить машина.

Камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде дома, зафиксировали хаос, который начался, когда вся семья бросилась ловить сбежавшую собаку. "Ему нравится, когда за ним гонятся. Подумал, что это такая игра, поэтому не останавливался", — рассказывает блогерша.

Кульминацией погони стал хитрый ход, когда Стеф сделала вид, что убегает от Коби, обманом заставив его побежать за ней. План сработал: питомец вернулся в дом целым и невредимым.

Овчарка выбежала на улицу, когда женщина танцевала Фото: Stephhh727 | TikTok

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в комментариях. Многие рассказали, что сталкивались с аналогичной проблемой.

"Это было так хаотично";

"Наши хаски тоже так делают";

"Моя собака такая же. При любой возможности выбегает из дома. Пока ты гонишься за ней, она будет бежать и бежать";

"Видно, что все испугались не на шутку".

К слову, Back Home Ballers — популярный скетч с участием таких актеров, как Кейт МакКиннон и Сесили Стронг. Это юмористическое переосмысление преимуществ домашнего отдыха во время праздников.

Напомним, ранее Фокус писал о женщине, которая однажды решила не закрывать дверь в дом, чтобы ее собаки могли беспрепятственно зайти внутрь. Удивлению владелицы дома не было предела, когда позже она услышала, что в гостиной спит незваный гость.

Кроме того, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.