Пожертвував бізнесом заради людей: у Китаї торговець рибою незвично гасив палаюче авто (фото)

Торговець морепродуктами Тонг Лінсун їхав на ринок і несподівано побачив палаючу машину. Чоловік не розгубився і почав гасити пожежу водою з ємності з живим товаром.

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Торговець морепродуктами на сході Китаю пожертвував своїм товаром заради гасіння машини. Електромобіль потрапив в аварію і загорівся, а 55-річний Тонг Лінсун вилив воду з резервуарів, щоб загасити його, пише газета South China Morning Post.

У результаті Лінсун втратив усі морепродукти, які хотів продати на ринку. Торговець помітив палаючу машину, коли їхав на вантажівці, в якій було 100 кілограмів риби і креветок. Він негайно зупинив вантажівку, взяв відро і став набирати воду з ємностей із морепродуктами, щоб загасити полум'я.

Пожежники прибули і повністю загасили полум'я

Тонг разом із водієм електромобіля Чжу Хунхуе приносили воду приблизно 30 разів, але за кілька хвилин пожежники прибули і повністю загасили полум'я.

"Не знаю, чому я раптом відчув себе таким сміливим. Мені було байдуже на мою рибу чи креветок, я вирішив, що порятунок людей у машині — завдання набагато важливіше", — сказав Тонг.

Тонг зізнався, що боявся вибуху машини, але пізніше подолав свій страх і почав діяти. На щастя, всередині електромобіля нікого не було. Пожежники встановили, що причиною загоряння стало коротке замикання в проводці. Щоб висловити подяку, Чжу приніс Лінсуну подарунки і символічний шовковий прапор із китайськими ієрогліфами.

Мужній вчинок Лінсун викликав хвилю захоплення

"Я б також прийшов на допомогу, якби зіткнувся з подібною ситуацією в майбутньому", — зазначив торговець.

Мужній вчинок Лінсун викликав хвилю захоплення в соціальних мережах Китаю, деякі люди прозвали його "братом-риботорговцем". Але знайшлися й ті, хто не розділив захоплення.

"Машину, що горить, покриває страховка, а от чоловікові доведеться нести збитки через втрату товару. Можна було не гасити пожежу. Тим більше, що він не знав, чи станеться вибух", — писали користувачі.

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