Пожертвовал бизнесом ради людей: в Китае торговец рыбой необычно тушил горящее авто (фото)

Торговец морепродуктами Тонг Линсун ехал на рынок и неожиданно увидел горящую машину. Мужчина не растерялся и начал тушить пожар водой из емкости с живым товаром.

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Торговец морепродуктами на востоке Китая пожертвовал своим товаром ради тушения машины. Электромобиль попал в аварию и загорелся, а 55-летний Тонг Линсун вылил воду из резервуаров, чтобы потушить его, пишет газета South China Morning Post.

В результате Линсун потерял все морепродукты, которые хотел продать на рынке. Торговец заметил горящую машину, когда ехал на грузовике, в котором было 100 килограмм рыбы и креветок. Он немедленно остановил грузовик, взял ведро и стал набирать воду из емкостей с морепродуктами, чтобы потушить пламя.

Пожарные прибыли и полностью потушили пламя

Тонг вместе с водителем электромобиля Чжу Хунхуэ приносили воду примерно 30 раз, но через несколько минут пожарные прибыли и полностью потушили пламя.

"Не знаю, почему я вдруг почувствовал себя таким смелым. Мне было все равно на мою рыбу или креветок, я решил, что спасение людей в машине — задача намного важнее", — сказал Тонг.

Тонг признался, что боялся взрыва машины, но позже преодолел свой страх и приступил к действиям. К счастью, внутри электромобиля никого не было. Пожарные установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке. Чтобы выразить благодарность, Чжу принес Линсуну подарки и символическое шелковое знамя с китайскими иероглифами.

Мужественный поступок Линсун вызвал волну восхищения

"Я бы также пришел на помощь, если бы столкнулся с подобной ситуацией в будущем", — отметил торговец.

Мужественный поступок Линсун вызвал волну восхищения в социальных сетях Китая, некоторые люди прозвали его "братом-рыботорговцем". Но нашлись и те, кто не разделил восторг.

"Горящая машина покрывается страховкой, а вот мужчине придется нести убытки из-за потери товара. Можно было не тушить пожар. Тем более, что он не знал, произойдет ли взрыв", — писали пользователи.

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