Банківський рахунок зруйнував шлюб: дружина розкрила таємницю чоловіка під час медового місяця

Чоловік вирішив скупитися в магазині, але на касі його карта показала нульовий баланс. Причина обнулення рахунку призвела до великого скандалу.

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Подружнє щастя молодят зі США зазнало випробування під час медового місяця. Дружина несподівано звернула увагу на неможливість розрахунку банківською картою чоловіка в магазині, пише британський таблоїд Daily Star.

Чоловік пішов оплачувати покупки, але несподівано каса магазину відхилила його карту. Такий стан справ спонукав жінку зателефонувати в банк і з'ясувати ситуацію.

"Ми з чоловіком у весільній подорожі, наша карта не працює. Що сталося, поясніть, будь ласка", — зажадала вона.

Співробітники хотіли допомогти доброзичливій дівчині, але не могли технічно здійснити її прохання. Чоловік не вписав її ім'я в банківський рахунок, а зазначив лише своє.

"Приятелю, я знаю, що ти не хотів цього. Проблема в тому, що на твоєму рахунку нульовий баланс, а причина обнулення явно призведе до сімейних неприємностей", — описує ситуацію банківський працівник.

Далі дружина розповіла, що раніше на рахунку було близько 6200 доларів і припускала, що вони зникли помилково з банку.

"Але правда в тому, що на рахунку був борг від штату Техас за невиплачені аліменти", — продовжив розповідь працівник банку.

Ця відповідь змусила жінку нервувати. Вона сказала, що ніколи цього не забуде, бо дізналася про дітей свого нового чоловіка вперше.

"Мабуть, чоловік тримав усе в таємниці й не розповідав їй про проблеми. Це був дорогий урок, дивно, але вона сприйняла це досить спокійно. Тільки коли вона збиралася повісити слухавку, я почув, як вона почала плакати. Історія сталася 5-6 років тому, але я її добре запам'ятав", — підсумував він.

Нагадаємо, подружня пара з Австрії за 43 роки змогла 12 разів одружитися і розлучитися. Суть вчинку була в тому, щоб отримати понад 326 тисяч євро від пенсійної системи країни.

Мешканка Великої Британії раніше описувала зради чоловіка, який таємно зустрічався з колегою по роботі. Про зраду вона дізналася в повідомленні з робочого чату.