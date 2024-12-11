Банковский счет разрушил брак: жена раскрыла тайну мужа во время медового месяца

Супруг решил скупиться в магазине, но на кассе его карта показала нулевой баланс. Причина обнуления счета привела к большому скандалу.

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Супружеское счастье молодоженов из США подверглось испытанию во время медового месяца. Жена неожиданно обратила внимание на невозможность расчета банковской картой мужа в магазине, пишет британский таблоид Daily Star.

Мужчина пошел оплачивать покупки, но неожиданно касса магазина отклонила его карту. Такое положение дел побудило женщину позвонить в банк и выяснить ситуацию.

"Мы с мужем в свадебном путешествии, наша карта не работает. Что произошло, объясните, пожалуйста", — потребовала она.

Сотрудники хотели помочь дружелюбной девушке, но не могли технически осуществить ее просьбу. Супруг не вписал ее имя в банковский счет, а отметил лишь свое.

"Приятель, я знаю, что ты не хотел этого. Проблема в том, что на твоем счету нулевой баланс, а причина обнуления явно приведет к семейным неприятностям", — описывает ситуацию банковский работник.

Далее жена рассказала, что ранее на счету было около 6200 долларов и предполагала, что они исчезли по ошибке банка.

"Но правда в том, что на счету был долг от штата Техас за невыплаченные алименты", — продолжил рассказ работник банка.

Данный ответ заставил женщину нервничать. Она сказала, что никогда этого не забудет, так как узнала о детях своего нового мужа впервые.

"Видимо, муж держал все в тайне и не рассказывал ей о проблемах. Это был дорогой урок, удивительно, но она восприняла это достаточно спокойно. Только когда она собиралась повесить трубку, я услышал, как она начала плакать. История произошла 5-6 лет назад, но я е хорошо запомнил", — подытожил он.

Напомним, супружеская пара из Австрии за 43 года смогла 12 раз вступить в брак и развестись. Суть поступка была в том, чтобы получить более 326 тысяч евро от пенсионной системы страны.

Жительница Великобритании ранее описывала измены мужа, который тайно встречался с коллегой по работе. Об измене она узнала в сообщении из рабочего чата.