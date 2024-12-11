"Дзвоніть перукареві": поліція оголосила в розшук злочинця, але його висміяли в мережі (фото)

Коментатори в соцмережах вимагали видати ордер на арешт чоловіка через його зачіску. Поліція шукає зловмисника за напад та небезпечне водіння автомобілем.

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Британська поліція оголосила в розшук 26-річного Бредлі Фінна та виставила його знімок. Однак у посту правоохоронців у соцмережах користувачі висміяли за його вигляд, пише видання Daily Star.

Журналісти повідомляють, що чоловіка розшукують поліцейські в місті Сандерленд "у зв'язку з правопорушеннями, включаючи напад і небезпечне водіння".

Фото: Northumbria Police

Водночас коментатори в соцмережах, розгледівши фото підозрюваного, почали писати зухвалі та саркастичні коментарі. Зокрема, багато хто відзначив тонке волосся чоловіка та вирішили пожартувати на цю тему.

Як вказує ЗМІ, сам пост поліцейських у Facebook набрав понад 1,5 тисячі лайків, коментарів і розповсюджень. Дописувачі не шкодували "компліментів" на адресу злочинця.

"Фінн на висоті", — написав один чоловік, підкреслюючи його вигляд. Водночас інший коментатор написав, що треба негайно видати ордер на перукаря через засічку Фінна, а третій дописувач радить йому коротко голити голову, бо його лисина матиме вигляд краще за "кулю для боулінга".

Інші користувачі порадили поліції "відретушувати його магшот (тюремне фото — ред.)", адже у Фінна є гарна борода, та радять копам "просушити Фінну волосся".

"Наступного разу не забудьте рушник, панове з поліції", — їдко висловився ще один коментатор на Facebook.

Нагадаємо, Фокус писав, як чоловік перебував у розшуку та видавав себе за брата-близнюка. Чоловік отримав 1,5 року за ґратами за скоєні злочини, але вирішив скористатися схожістю з братом, щоб уникнути покарання.

Також ми повідомляли, як поліція зупинила вантажівку, яка перевозила Nutella. Мешканці одного з британських містечок почули "звуки та крики" з вантажівки, яка перевозила відому солодку пасту, та повідомили в поліцію. Коли копи відчинили вантажівку, то не повірили своїм очам.