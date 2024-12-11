"Звоните парикмахеру": полиция объявила в розыск преступника, но его высмеяли в сети (фото)

Комментаторы в соцсетях требовали выдать ордер на арест мужчины из-за его прически. Полиция ищет злоумышленника за нападение и опасное вождение автомобилем.

Related video

Британская полиция объявила в розыск 26-летнего Брэдли Финна и выставила его снимок. Однако в посте правоохранителей в соцсетях пользователи высмеяли за его вид, пишет издание Daily Star.

Журналисты сообщают, что мужчину разыскивают полицейские в городе Сандерленд "в связи с правонарушениями, включая нападение и опасное вождение".

Фото: Northumbria Police

В то же время комментаторы в соцсетях, разглядев фото подозреваемого, начали писать дерзкие и саркастические комментарии. В частности, многие отметили тонкие волосы мужчины и решили пошутить на эту тему.

Как указывает СМИ, сам пост полицейских в Facebook набрал более 1,5 тысячи лайков, комментариев и распространений. Корреспонденты не жалели "комплиментов" в адрес преступника.

"Финн на высоте", — написал один человек, подчеркивая его вид. В то же время другой комментатор написал, что надо немедленно выдать ордер на парикмахера из-за засечки Финна, а третий автор советует ему коротко брить голову, потому что его лысина будет выглядеть лучше "шара для боулинга".

Другие пользователи посоветовали полиции "отретушировать его магшот (тюремное фото — ред.)", ведь у Финна есть красивая борода, и советуют копам "просушить Финну волосы".

"В следующий раз не забудьте полотенце, господа из полиции", — едко высказался еще один комментатор на Facebook.

Напомним, Фокус писал, как мужчина находился в розыске и выдавал себя за брата-близнеца. Мужчина получил 1,5 года за решеткой за совершенные преступления, но решил воспользоваться сходством с братом, чтобы избежать наказания.

Также мы сообщали, как полиция остановила грузовик, который перевозил Nutella. Жители одного из британских городков услышали "звуки и крики" из грузовика, который перевозил известную сладкую пасту, и сообщили в полицию. Когда копы открыли грузовик, то не поверили своим глазам.