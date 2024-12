"Назад не пришити": їздовий кінь у приступі люті відкусив жокею частину пальця (фото)

Жокей Джеймс Орман за звичкою після тренувань вирішив зняти вуздечку з коня. Однак тварині явно не сподобалося щось у поведінці чоловіка, тож вона помстилася йому.

Related video

Всеcвітньо відомий жокей Джеймс Орман втрапив у неприємний інцидент, коли його скакун відкусив йому частину пальця. Про цей епізод написав британський таблоїд The Sun.

Орман розповів, що після тренувань виконував повсякденне завдання — знімав зв’язку з язика шестирічного коня з кличкою "Принц Буму". Кінь розхвилювався і почав нервувати, йому не сподобалася поведінка жокея, через що він стиснув обидві щелепи та відкусив частину пальця жокея.

Жокей після доставлення до лікарні (фото: The Sun)

ЗМІ пише, що чоловіка негайно відправили до лікарні. З його пальця текла кров, а зі шматка перекушеного пальця було помітно, що, наймовірніше, його не вдасться пришити. Після огляду лікарів і рентгенівського обстеження було підтверджено, що верхня частина його пальця не може бути повернута.

Представники жокея написали, що наразі точно жокею не повернуть палець на місце. Однак лікарі проведуть пластичну операцію, яка дозволить закрити рану без втрати чутливості на пальцях.

Шматок пальця, який відкусив кінь жокею (фото: The Sun)

Сам Орман відповів, що в нього діагностували перелом фаланги пальця, та він пробуде в лікарні недовго, допоки не заживе його палець.

"Я знатиму, коли зможу повернутися після операції. Але скажу, що повернуся до скачок досить скоро", — сказав знаменитий жокей.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що жокей ризикнув життям, що допомогти коню під час перегонів. У перегонах у Сіднеї зійшов з траси кінь Think About It, який у 2023 році прийшов першим, а його власник виграв 20 млн дол. У 2024 році він упав посеред змагань, але залишився живим і, ймовірно, доживатиме вік "на пенсії".

Також ми писали, як у Великій Британії жінка кинула чоловіка заради свого коня. Чоловік Емі Гоуленд сприйняв появу тварини як загрозу. Йому здавалося, що жінка приділяє коню більше уваги, ніж домашнім обов'язкам.