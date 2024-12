"Назад не пришить": ездовой конь в приступе ярости откусил жокею часть пальца (фото)

Жокей Джеймс Орман по привычке после тренировок решил снять уздечку с лошади. Однако животному явно не понравилось что-то в поведении мужчины, и оно отомстило ему.

Всемирно известный жокей Джеймс Орман попал в неприятный инцидент, когда его скакун откусил ему часть пальца. Об этом эпизоде написал британский таблоид The Sun.

Орман рассказал, что после тренировок выполнял повседневное задание — снимал связку с языка шестилетней лошади по кличке "Принц Бума". Конь разволновался и начал нервничать, ему не понравилось поведение жокея, из-за чего он сжал обе челюсти и откусил часть пальца жокея.

Жокей после доставки в больницу (фото: The Sun)

СМИ пишет, что мужчину немедленно отправили в больницу. Из его пальца текла кровь, а по куску перекушенного пальца было заметно, что, вероятнее всего, его не удастся пришить. После осмотра врачей и рентгеновского обследования было подтверждено, что верхняя часть его пальца не может быть возвращена.

Представители жокея написали, что пока точно жокею не вернут палец на место. Однако врачи проведут пластическую операцию, которая позволит закрыть рану без потери чувствительности на пальцах.

Кусок пальца, который откусила лошадь жокею (фото: The Sun)

Сам Орман ответил, что у него диагностировали перелом фаланги пальца, и он пробудет в больнице недолго, пока не заживет его палец.

"Я буду знать, когда смогу вернуться после операции. Но скажу, что вернусь к скачкам довольно скоро", — сказал знаменитый жокей.

