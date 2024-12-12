Особливий рецепт: як найстаріші люди у світі готують "рагу довголіття"

Основні інгредієнти включають червону цибулю, часник, фенхель, помідори і, звісно, чорноокий горох. У рецепті також використовуються томатна паста, лавровий лист і спеції.

Related video

Жителі так званих "блакитних зон" (регіони, відомі високою кількістю довгожителів), поділилися секретом, який допомагає їм доживати до 100 років. Одним із них став рецепт незвичайної страви, відомої як "рагу довголіття". Про це пише The Mirror.

Грецький острів Ікарія, одна з "блакитних зон", виділяється особливо високим числом столітніх жителів. Вчені та місцеві жителі стверджують, що секрет довгого життя ховається в їхньому способі життя, зокрема в традиційній середземноморській дієті.

"Рагу довголіття", популярне серед жителів Ікарії, готується зі свіжих овочів і чорноокого гороху — малознайомого, але надзвичайно поживного продукту. Ця страва підходить для вегетаріанців і особливо актуальна в дощові дні.

Основні інгредієнти включають червону цибулю, часник, фенхель, помідори та, звісно, чорноокий горох. У рецепті також використовуються томатна паста, лавровий лист і спеції. Усі інгредієнти тушкуються на повільному вогні близько години, створюючи ароматну та поживну страву.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Дієтологи, включно з Гелен Белл, зазначають, що чорноокий горох — це джерело поживних речовин. Він багатий на білок, клітковину, залізо і фолат, що робить його ідеальним для підтримання здоров'я травної системи, регулювання рівня цукру в крові та контролю ваги.

"Ця страва сповнена рослинних інгредієнтів, які сприяють насиченню і містять мінімальну кількість насичених жирів", — розповіла Белл.

Вона додала, що попри користь "рагу довголіття", його ефект на здоров'я найвідчутніший у поєднанні з активним способом життя та іншими аспектами середземноморської культури: помірним харчуванням, регулярною фізичною активністю та міцними соціальними зв'язками.

Експерти підкреслюють, що довголіття мешканців "блакитних зон" — це результат не тільки дієти, а й загального підходу до життя. Простота страв, свіжість інгредієнтів і мінімальна обробка продуктів відіграють ключову роль у підтримці здоров'я.

Раніше Фокус повідомляв, що "жива Барбі", яка витратила десятки тисяч на косметичні поліпшення, за 30 років майже не постаріла. Марсела Іглесіас, яка прославилася своєю схожістю з лялькою, в 47 років вразила шанувальників, опублікувавши фотографії зі своєї юності. На косметичні поліпшення вона витратила 86 тисяч фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що актриса влаштувала тренування в проході літака під час польоту. Барбара де Регіль виконувала вправи в піжамі та з маскою на очах, поки її чоловік спокійно сидів і дивився в телефон.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.