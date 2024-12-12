Особый рецепт: как самые старые люди в мире готовят "рагу долголетия"

Основные ингредиенты включают красный лук, чеснок, фенхель, помидоры и, конечно, черноглазый горох. В рецепте также используются томатная паста, лавровый лист и специи.

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Жители так называемых "голубых зон" (регионы, известные высоким количеством долгожителей), поделились секретом, который помогает им доживать до 100 лет. Одним из них стал рецепт необычного блюда, известного как "рагу долголетия". Об этом пишет The Mirror.

Греческий остров Икария, одна из "голубых зон", выделяется особенно высоким числом столетних жителей. Ученые и местные жители утверждают, что секрет долгой жизни скрывается в их образе жизни, в том числе в традиционной средиземноморской диете.

"Рагу долголетия", популярное среди жителей Икарии, готовится из свежих овощей и черноглазого гороха — малознакомого, но чрезвычайно питательного продукта. Это блюдо подходит для вегетарианцев и особенно актуально в дождливые дни.

Основные ингредиенты включают красный лук, чеснок, фенхель, помидоры и, конечно, черноглазый горох. В рецепте также используются томатная паста, лавровый лист и специи. Все ингредиенты тушатся на медленном огне около часа, создавая ароматное и питательное блюдо.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Диетологи, включая Хелен Белл, отмечают, что черноглазый горох — это кладезь питательных веществ. Он богат белком, клетчаткой, железом и фолатом, что делает его идеальным для поддержания здоровья пищеварительной системы, регулирования уровня сахара в крови и контроля веса.

"Это блюдо полно растительных ингредиентов, которые способствуют насыщению и содержат минимальное количество насыщенных жиров", — рассказала Белл.

Она добавила, что несмотря на пользу "рагу долголетия", его эффект на здоровье наиболее ощутим в сочетании с активным образом жизни и другими аспектами средиземноморской культуры: умеренным питанием, регулярной физической активностью и крепкими социальными связями.

Эксперты подчеркивают, что долголетие жителей "голубых зон" — это результат не только диеты, но и общего подхода к жизни. Простота блюд, свежесть ингредиентов и минимальная обработка продуктов играют ключевую роль в поддержании здоровья.

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