Чоловік хотів продати орендовану квартиру і тимчасово "став жінкою" (фото)

Чоловік намагався переконати потенційних покупців, переодягаючись у жіночий одяг і надягаючи перуки. Однак незвична поведінка "продавця" викликала підозри в агента з нерухомості.

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Поліція Познані (Польща) затримала 68-річного чоловіка, який намагався провернути зухвалу аферу з продажем чужої квартири. Використовуючи підроблене поліцейське посвідчення і переодягнувшись жінкою, він спробував продати нерухомість, яка йому не належала. Про це пише Onet.pl.

Шахрай спочатку зняв квартиру, представившись співробітником поліції. Через місяць він розмістив оголошення про продаж житлової площі на популярній польській платформі. Щоб переконати потенційних покупців, чоловік намагався бути схожим на справжню власницю нерухомості, надягаючи жіночий одяг і перуки.

Незвичайна поведінка "продавця" викликала підозри в агента з нерухомості. Після спілкування із сусідами агент з'ясував, що чоловік не є власником житла, і зв'язався зі справжнім власником.

Зловмисника затримали в Зеленій Гурі, де він переховувався Фото: onet.pl

Зловмисника затримали в Зеленій Гурі, де він переховувався. Під час обшуку в його квартирі поліція виявила підроблені документи, фотографії, посвідчення співробітника поліції, а також жіночі вбрання, перуки, мобільні телефони та готівку.

Видання зазначає, що 68-річного чоловіка заарештовано. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за шахрайство та підробку документів.

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