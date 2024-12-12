Мужчина хотел продать съемную квартиру и временно "стал женщиной" (фото)

Мужчина пытался убедить потенциальных покупателей, переодеваясь в женскую одежду и надевая парики. Однако необычное поведение "продавца" вызвало подозрения у агента по недвижимости.

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Полиция Познани (Польша) задержала 68-летнего мужчину, который пытался провернуть дерзкую аферу с продажей чужой квартиры. Используя поддельное полицейское удостоверение и переодевшись женщиной, он попытался продать недвижимость, которая ему не принадлежала. Об этом пишет Onet.pl.

Мошенник сначала снял квартиру, представившись сотрудником полиции. Через месяц он разместил объявление о продаже жилой площади на популярной польской платформе. Чтобы убедить потенциальных покупателей, мужчина старался быть похожим на настоящую владелицу недвижимости, надевая женскую одежду и парики.

Необычное поведение "продавца" вызвало подозрения у агента по недвижимости. После общения с соседями агент выяснил, что мужчина не является владельцем жилья, и связался с настоящим собственником.

Злоумышленника задержали в Зеленой Гуре, где он скрывался Фото: onet.pl

Злоумышленника задержали в Зеленой Гуре, где он скрывался. При обыске в его квартире полиция обнаружила поддельные документы, фотографии, удостоверение сотрудника полиции, а также женские наряды, парики, мобильные телефоны и наличные деньги.

Издание отмечает, что 68-летний мужчина арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество и подделку документов.

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