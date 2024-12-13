Затонуле місто: найглибший басейн у світі вражає туристів (відео)

Шанувальники активного відпочинку зможуть зіграти в аркадні ігри в унікальній підводній обстановці. Крім того, Deep Dive Dubai служить підводною кіностудією, що робить його чудовим майданчиком для зйомок фільмів і рекламних роликів.

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Deep Dive Dubai — це не просто басейн, а справжній підводний всесвіт, створений для найсміливіших шукачів гострих відчуттів. Цей 60-метровий гігант, що став найглибшим басейном у світі, відчинив свої двері в липні 2021 року і вже підкорив серця мільйонів. Блогер Валід Джеббар показав підводний світ в одному зі своїх роликів в Instagram.

Басейн пропонує унікальне занурення в атмосферу затонулого міста. Тут люди знайдуть мебльовані кімнати, мотоцикли, стіни, вкриті морською патиною, і навіть стіл для снукера. Любителі активного відпочинку можуть насолодитися аркадними іграми просто під водою. Ба більше, Deep Dive Dubai використовується як підводна кіностудія, що робить його ідеальним місцем для зйомок фільмів і реклами.

Для новачків басейн пропонує навчальні курси з досвідченими інструкторами, які допоможуть освоїти основи дайвінгу. А для професіоналів тут відкриваються двері в затонуле місто, де можна досліджувати його куточки самостійно. Басейн оснащений сучасним обладнанням, включно з підводними скутерами і камерами, щоб зробити занурення по-справжньому незабутнім.

Ціни на занурення починаються від 800 дирхамів (близько 9 тисяч гривень) для початківців і сягають 1 600 дирхамів (18 тисяч гривень) для сертифікованих дайверів. Користувачі соціальних мереж уже називають басейн "новим рівнем страху" і порівнюють його з реальністю із серіалу "Stranger Things" ("Дуже дивні справи").

Раніше Фокус повідомляв, що студент похвалився"найдовшою у світі поїздкою на заняття". Гуанлі Сюй пояснює, що витрати на щотижневі перельоти виявилися порівнянними зі щомісячними витратами на життя в іншій країні. За його словами, подорож туди і назад займає близько 72 годин.

Також стало відомо, що чоловік помітив затонуле судно в Google Earth і вирушив на його пошуки. Мандрівник на ім'я Джош, відомий своїми незвичайними знахідками в Google Earth, цього разу виявив затонулий корабель, вивчаючи узбережжя Великої Британії.