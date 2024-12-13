Затонувший город: самый глубокий бассейн в мире поражает туристов (видео)

Поклонники активного отдыха смогут сыграть в аркадные игры в уникальной подводной обстановке. Кроме того, Deep Dive Dubai служит подводной киностудией, что делает его отличной площадкой для съемок фильмов и рекламных роликов.

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Deep Dive Dubai — это не просто бассейн, а настоящая подводная вселенная, созданная для самых смелых искателей острых ощущений. Этот 60-метровый гигант, ставший самым глубоким бассейном в мире, открыл свои двери в июле 2021 года и уже покорил сердца миллионов. Блогер Валид Джеббар показал подводный мир в одном из своих роликов в Instagram.

Бассейн предлагает уникальное погружение в атмосферу затонувшего города. Здесь люди найдут меблированные комнаты, мотоциклы, стены, покрытые морской патиной, и даже стол для снукера. Любители активного отдыха могут насладиться аркадными играми прямо под водой. Более того, Deep Dive Dubai используется как подводная киностудия, что делает его идеальным местом для съемок фильмов и рекламы.

Для новичков бассейн предлагает обучающие курсы с опытными инструкторами, которые помогут освоить основы дайвинга. А для профессионалов здесь открываются двери в затонувший город, где можно исследовать его уголки самостоятельно. Бассейн оснащен современным оборудованием, включая подводные скутеры и камеры, чтобы сделать погружение по-настоящему запоминающимся.

Цены на погружение начинаются от 800 дирхамов (около 9 тысяч гривен) для начинающих и достигают 1 600 дирхамов (18 тысяч гривен) для сертифицированных дайверов. Пользователи социальных сетей уже называют бассейн "новым уровнем страха" и сравнивают его с реальностью из сериала "Stranger Things" ("Очень странные дела").

Ранее Фокус сообщал, что студент похвастался "самой длинной в мире поездкой на занятия". Гуанли Сюй объясняет, что расходы на еженедельные перелеты оказались сопоставимы с ежемесячными тратами на жизнь в другой стране. По его словам, путешествие туда и обратно занимает около 72 часов.

Также стало известно, что мужчина заметил затонувшее судно в Google Earth и отправился на его поиски. Путешественник по имени Джош, известный своими необычными находками в Google Earth, на этот раз обнаружил затонувший корабль, изучая побережье Великобритании.