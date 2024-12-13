Саке, вироблене на МКС, продадуть за "космічну" суму: подробиці

Інгредієнти саке відправлять на МКС для ферментації в умовах невагомості. У разі успіху, пляшку рисового вина продадуть за суму, еквівалентну 653 тисячам доларів США.

Related video

Компанія Asahi Shuzo, що випускає бренд саке Dassai, планує доставити інгредієнти для напою на Міжнародну космічну станцію (МКС) для приготування всього однієї пляшки рисового вина. Якщо план спрацює, то пляшку об'ємом 100 мл виставлять на продаж за 100 мільйонів єн, або близько $653 тис, повідомляє CNN.

Asahi Shuzo заплатила Японському агентству аерокосмічних досліджень за доступ до експериментального модуля "Кібо", що є частиною розробленої Японією МКС, де випробування можна проводити в "особливому середовищі мікрогравітації".

Водночас пивовар Соя Уецукі не дає гарантії успіху ферментаційних випробувань, оскільки різниця в гравітації може впливати на передачу тепла в рідині, викликаючи інший процес ферментації в космосі, ніж на Землі.

Саке на Місяці

Саке виробляється з японського рису, води, дріжджів і кодзі (тип цвілі). Традиційно його виготовлення займає близько двох місяців, включно з низкою точних етапів, серед яких пропарювання, перемішування і ферментація.

Dassai, зокрема, є одним із найпопулярніших брендів саке на ринку. Цей виробник також випускає продукцію преміум-класу вартістю в кілька тисяч доларів.

Саке Dassai Фото: Tippsy Sake

За словами пивовара, вихід Asahi Shuzo в космос — це більше, ніж просто чергова спроба створити ще один рідкісний сорт саке.

Уецукі заявив, що компанія сподівається, що проєкт дасть змогу краще зрозуміти, як відбувається ферментація в космосі, і, можливо, одного разу вони зможуть виробляти саке на Місяці.

"У майбутньому, коли люди зможуть вільно подорожувати між Місяцем і Землею, деякі відвідають Місяць як туристи. Мета цього проєкту — створити саке, яким можна буде насолоджуватися на Місяці, що дасть змогу відвідувачам провести там чудові моменти", — сказав він, додавши, що багато японських страв, як-от натто і місо, також ферментують.

Спеціальне обладнання, яке доставлять на станцію, наразі поки що перебуває на стадії розробки.

Як повідомляє Asia News, сировину ферментуватимуть у космосі для отримання 520 грамів неочищеного продукту, який доставлять на Землю в замороженому стані для переробки в напій. Компанія планує назвати готовий продукт "Dassai MOON — Uchu Jozo" (Зварений у космосі).

Усю виручену суму компанія пожертвує на внутрішні проєкти з освоєння космосу.

Нагадаємо, ЮНЕСКО визнало процес приготування саке "нематеріальною культурною спадщиною". Виробники сподіваються, що це підвищить інтерес до традиційного рисового вина.

Раніше Фокус писав, як приготувати оригінальний японський картопляний салат, рецепту якого понад 100 років. Згідно з легендою, ця страва вийшла після того, як одному кухареві не вдався салат "Олів'є".