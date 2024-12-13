Саке, произведенное на МКС, продадут за "космическую" сумму: подробности

Ингридиенты саке отправят на МКС для ферментации в условиях невесомости. В случае успеха, бутылку рисового вина продадут за сумму, эквивалентную 653 тысячам долларов США.

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Компания Asahi Shuzo, выпускающая бренд саке Dassai, планирует доставить ингредиенты для напитка на Международную космическую станцию ​​(МКС) для приготовления всего одной бутылки рисового вина. Если план сработает, то бутылка объемом 100 мл будет выставлена ​​на продажу за 100 миллионов иен, или около $653 тыс, сообщает CNN.

Asahi Shuzo заплатила Японскому агентству аэрокосмических исследований за доступ к экспериментальному модулю "Кибо", являющемуся частью разработанной Японией МКС, где испытания можно проводить в "особой среде микрогравитации".

В то же время пивовар Соя Уэцуки не дает гарантии успеха ферментационных испытаний, так как разница в гравитации может влиять на передачу тепла в жидкости, вызывая иной процесс ферментации в космосе, чем на Земле.

Саке на Луне

Саке производится из японского риса, воды, дрожжей и кодзи (тип плесени). Традиционно его изготовление занимает около двух месяцев, включая ряд точных этапов, среди которых пропаривание, перемешивание и ферментацию.

Dassai, в частности, является одним из самых популярных брендов саке на рынке. Этот производитель также выпускает продукцию премиум-класса стоимостью в несколько тысяч долларов.

Саке Dassai Фото: Tippsy Sake

По словам пивовара, выход Asahi Shuzo в космос — это больше, чем просто очередная попытка создать еще один редкий сорт сакэ.

Уэцуки заявил, что компания надеется, что проект позволит лучше понять, как происходит ферментация в космосе, и, возможно, однажды они смогут производить саке на Луне.

"В будущем, когда люди смогут свободно путешествовать между Луной и Землей, некоторые посетят Луну в качестве туристов. Цель этого проекта — создать сакэ, которым можно будет наслаждаться на Луне, что позволит посетителям провести там восхитительные моменты", — сказал он, добавив, что многие японские блюда, такие как натто и мисо, также ферментируются.

Специальное оборудование, которое доставят на станцию, в настоящее время пока еще находится в стадии разработки.

Как сообщает Asia News, сырье будет ферментироваться в космосе для получения 520 граммов неочищенного продукта, которое будет доставлено на Землю в замороженном состоянии для переработки в напиток. Компания планирует назвать готовый продукт "Dassai MOON – Uchu Jozo" (Сваренный в космосе).

Всю вырученную сумму компания пожертвует на внутренние проекты по освоению космоса.

Напомним, ЮНЕСКО признало процесс приготовления сакэ "нематериальным культурным наследием". Производители надеются, что это повысит интерес к традиционному рисовому вину.

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