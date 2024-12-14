Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Вірять у силу божества: люди живуть на краю крутого урвища і не хочуть переїжджати (фото)

Будинки на краю обриву, Болівія, крутий обрив, сила руйнування, місцеві жителі не хочуть переїжджати, ділянка землі, загроза зсуву ґрунту, сильні дощі
Фото: Mabel Duran | Сотні будівель на краю крутої земляної кручі перебувають під загрозою руйнівних зсувів

Місцеві жителі продовжують жити в умовах підвищеного ризику, попри попередження експертів. Посилення зсувів через зміни клімату робить ситуацію ще більш напруженою, ставлячи під загрозу життя сотень людей.

Related video

У місті Ель-Альто, розташованому поруч зі столицею Болівії Ла-Пасом, сотні будівель на краю крутої земляної кручі перебувають під загрозою руйнівних зсувів. Попри явну небезпеку, багато місцевих жителів відмовляються залишати свої будинки, пов'язуючи це з місцем роботи або культурними традиціями. Про це пише Oddity Central.

Йдеться про будівлі, розташовані на Авеніда Панораміка і в комерційному районі Ла Сеха. Ця ділянка землі, визнана особливо схильною до зсувів, стала предметом уваги місцевої влади. Нещодавні проливні дощі в регіоні ще більше збільшили ризик руйнування. Однак власники та мешканці будинків упевнені, що впораються з природною загрозою.

"Ми не збираємося залишати це місце, тому що тут ми живемо і працюємо. Ми постараємося контролювати стік дощової води, щоб мінімізувати розмивання ґрунту", — сказав один із жителів, місцевий шаман, відомий як ятирі.

Будинки на краю обриву, Болівія, крутий обрив, сила руйнування, місцеві жителі не хочуть переїжджати, ділянка землі, загроза зсуву ґрунту, сильні дощі Fullscreen
Запобігти подальшому руйнуванню обриву неможливо
Фото: Mabel Duran

Проте чиновники стверджують, що запобігти подальшому руйнуванню обриву неможливо, а евакуація залишається єдиним способом уникнути трагедії.

"Обрив тут практично вертикальний. Якщо жителі не залишать будинки добровільно, нам доведеться вжити заходів для їхньої безпеки", — попередив Габріель Парі, муніципальний секретар з питань управління ризиками.

Для місцевих шаманів будинки на обриві мають духовне значення. Вони планують використовувати свої традиційні методи, щоб "заспокоїти" землю. За словами одного з ятирі, церемонія підношення богині землі Пачамаме може стабілізувати ґрунт.

"Це як годувати землю, і тоді вона не буде рухатися", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що 95-річний мільйонер залишив усі свої статки рідному місту. Марселен Артур Ше залишив своїй рідній комуні 2,5 мільйона євро, які будуть використані для створення центру для літніх людей і реалізації соціальних проєктів.

Також стало відомо, що блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі. Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.