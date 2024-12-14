Вірять у силу божества: люди живуть на краю крутого урвища і не хочуть переїжджати (фото)

Місцеві жителі продовжують жити в умовах підвищеного ризику, попри попередження експертів. Посилення зсувів через зміни клімату робить ситуацію ще більш напруженою, ставлячи під загрозу життя сотень людей.

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У місті Ель-Альто, розташованому поруч зі столицею Болівії Ла-Пасом, сотні будівель на краю крутої земляної кручі перебувають під загрозою руйнівних зсувів. Попри явну небезпеку, багато місцевих жителів відмовляються залишати свої будинки, пов'язуючи це з місцем роботи або культурними традиціями. Про це пише Oddity Central.

Йдеться про будівлі, розташовані на Авеніда Панораміка і в комерційному районі Ла Сеха. Ця ділянка землі, визнана особливо схильною до зсувів, стала предметом уваги місцевої влади. Нещодавні проливні дощі в регіоні ще більше збільшили ризик руйнування. Однак власники та мешканці будинків упевнені, що впораються з природною загрозою.

"Ми не збираємося залишати це місце, тому що тут ми живемо і працюємо. Ми постараємося контролювати стік дощової води, щоб мінімізувати розмивання ґрунту", — сказав один із жителів, місцевий шаман, відомий як ятирі.

Запобігти подальшому руйнуванню обриву неможливо Фото: Mabel Duran

Проте чиновники стверджують, що запобігти подальшому руйнуванню обриву неможливо, а евакуація залишається єдиним способом уникнути трагедії.

"Обрив тут практично вертикальний. Якщо жителі не залишать будинки добровільно, нам доведеться вжити заходів для їхньої безпеки", — попередив Габріель Парі, муніципальний секретар з питань управління ризиками.

Для місцевих шаманів будинки на обриві мають духовне значення. Вони планують використовувати свої традиційні методи, щоб "заспокоїти" землю. За словами одного з ятирі, церемонія підношення богині землі Пачамаме може стабілізувати ґрунт.

"Це як годувати землю, і тоді вона не буде рухатися", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що 95-річний мільйонер залишив усі свої статки рідному місту. Марселен Артур Ше залишив своїй рідній комуні 2,5 мільйона євро, які будуть використані для створення центру для літніх людей і реалізації соціальних проєктів.

Також стало відомо, що блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі. Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.