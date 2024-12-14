Верят в силу божества: люди живут на краю крутого обрыва и не хотят переезжать (фото)

Местные жители продолжают жить в условиях повышенного риска, несмотря на предупреждения экспертов. Усиление оползней из-за изменений климата делает ситуацию еще более напряженной, ставя под угрозу жизни сотен людей.

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В городе Эль-Альто, расположенном рядом со столицей Боливии Ла-Пасом, сотни зданий на краю крутого земляного утеса находятся под угрозой разрушительных оползней. Несмотря на явную опасность, многие местные жители отказываются покидать свои дома, связывая это с местом работы или культурными традициями. Об этом пишет Oddity Central.

Речь идет о зданиях, расположенных на Авенида Панорамика и в коммерческом районе Ла Сеха. Этот участок земли, признанный особенно подверженным оползням, стал предметом внимания местных властей. Недавние проливные дожди в регионе еще больше увеличили риск разрушения. Однако владельцы и жильцы домов уверены, что справятся с природной угрозой.

"Мы не собираемся покидать это место, потому что здесь мы живем и работаем. Мы постараемся контролировать сток дождевой воды, чтобы минимизировать размыв почвы", — сказал один из жителей, местный шаман, известный как ятири.

Предотвратить дальнейшее разрушение обрыва невозможно Фото: Mabel Duran

Тем не менее чиновники утверждают, что предотвратить дальнейшее разрушение обрыва невозможно, а эвакуация остается единственным способом избежать трагедии.

"Обрыв здесь практически вертикальный. Если жители не покинут дома добровольно, нам придется принять меры для их безопасности", — предупредил Габриэль Пари, муниципальный секретарь по вопросам управления рисками.

Для местных шаманов дома на обрыве имеют духовное значение. Они планируют использовать свои традиционные методы, чтобы "успокоить" землю. По словам одного из ятири, церемония подношения богине земли Пачамаме может стабилизировать почву.

"Это как кормить землю, и тогда она не будет двигаться", — отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что 95-летний миллионер оставил все свое состояние родному городу. Марселен Артур Ше оставил своей родной коммуне 2,5 миллиона евро, которые будут использованы для создания центра для пожилых людей и реализации социальных проектов.

Также стало известно, что блогер рассказал о странных законах самого северного города в мире. Местные жители рассказали путешественнику Саймону Уилсону, что на острове нет домов престарелых, а в случае ухудшения состояния здоровья пожилых людей их отправляют на материк.