Жінка розсмішила мережу світлиною "дивної" ялинки, яку купила на ярмарку (фото)
Кейтлін спочатку була шокована виглядом дерева, коли встановила його вдома. Однак, прикрасивши ялинку гірляндами та кульками, жінка "знову захопилася нею".
У мережі обговорюють фото "дивної" різдвяної ялинки, яку Кейтлін купила на ярмарку за 45 доларів і лише вдома помітила її чудернацьки витягнуту верхівку понад пів метра завдовжки. Жінка викликала жваву дискусію в коментарях, коли опублікувала фото ялинки зі своїм собакою на передньому плані у соцмережі X (раніше — Twitter).
"Мені сподобалося це дерево, коли я побачила його на ялинковому ярмарку, але коли я принесла його додому, то зрозуміла, що воно насправді абсолютно божевільне", — зізналася Кейтлін.
Вона додала, що верхівка виявилася понад 60 см завдовжки.
"Всі дерева заслуговують на любов… Ви врятували його і подарували йому гарний дім", — написав у коментарях користувач luca.
Інші виявили сумніви, що жінка могла не помітити вад ялинки та що її взагалі могли продавати на ярмарку.
"Не те щоб я вам не вірив, але… хтось дійсно виставляв це на продаж? І ви заплатили за неї реальні гроші?" — спитав rukisama.
Власниця "дивної" ялинки відповіла, що заплатила за неї 45 доларів, і ще 30 доларів пожертвувала благодійній організації, яка надає житло безпритульним дітям.
Пізніше Кейтлін показала, який вигляд "божевільна" ялинка має з прикрасами, та зазначила, що вона не настільки погана, як здалося спершу.
"Їй потрібно більше світла і ялинкових прикрас, та я знову захопилася нею", — написала жінка.
"Іноді найхимерніші дерева приносять найбільше святкового настрою — "дивність" ялинки робить її чарівною!" — прокоментував mydogateedibles.
Нагадаємо, 18 грудня міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук пояснила, як дізнатися, чи зрубана законно ялинка, яку ви купуєте на новорічні свята. Для цього в Україні працює спеціальна система контролю, а за незаконне зрубання дерева передбачено штрафи від 510 до 5 100 грн.
16 грудня ЗМІ писали, що під час урочистого відкриття впала ялинка в Колумбії. Тридцятиметрове різдвяне дерево під час падіння вбило 19-річного правоохоронця.