Женщина рассмешила сеть фотографией "странной" елки, которую купила на ярмарке (фото)

Кейтлин сначала была шокирована видом дерева, когда установила его дома. Однако украсив елку гирляндами и шариками, женщина "снова восхитилась ею".

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В сети обсуждают фото "странной" рождественской елки, которую Кейтлин купила на ярмарке за 45 долларов и только дома заметила ее странно вытянутую верхушку более полуметра длиной. Женщина вызвала оживленную дискуссию в комментариях, когда опубликовала фото елки со своей собакой на переднем плане в соцсети X (ранее — Twitter).

"Мне понравилось это дерево, когда я увидела его на елочной ярмарке, но когда я принесла его домой, то поняла, что оно на самом деле совершенно безумное", — призналась Кейтлин.

Она добавила, что верхушка оказалась более 60 см длиной.

"Все деревья заслуживают любви... Вы спасли его и подарили ему красивый дом", — написал в комментариях пользователь luca.

Другие выразили сомнения, что женщина могла не заметить недостатков елки и что ее вообще могли продавать на ярмарке.

"Не то чтобы я вам не верил, но... кто-то действительно выставлял это на продажу? И вы заплатили за нее реальные деньги?" — спросил rukisama.

Владелица "странной" елки ответила, что заплатила за нее 45 долларов, и еще 30 долларов пожертвовала благотворительной организации, которая предоставляет жилье бездомным детям.

Позже Кейтлин показала, как "сумасшедшая" елка выглядит с украшениями, и отметила, что она не настолько плохая, как показалось сначала.

"Ей нужно больше света и елочных украшений, и я снова восхитилась ею", — написала женщина.

Кейтлин показала "сумасшедшую елку" в украшениях и признала, что снова полюбила ее Фото: X / @hello__caitlin

"Иногда самые причудливые деревья приносят больше всего праздничного настроения — "странность" елки делает ее волшебной!" — прокомментировал mydogateedibles.

Напомним, 18 декабря министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук объяснила, как узнать, срублена ли законно елка, которую вы покупаете на новогодние праздники. Для этого в Украине работает специальная система контроля, а за незаконную срубку дерева предусмотрены штрафы от 510 до 5 100 грн.

16 декабря СМИ писали, что во время торжественного открытия упала елка в Колумбии. Тридцатиметровое рождественское дерево во время падения убило 19-летнего правоохранителя.