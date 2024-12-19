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Новий круїзний лайнер зі скляним мостом і водними гірками вразить туристів (фото)

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Фото: Norwegian Cruise Line | Перший сезон Norwegian Aqua пройде за Карибськими маршрутами

Судно обіцяє подарувати пасажирам незабутні враження завдяки унікальним атракціонам і першокласному комфорту.

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У 2025 році відбудеться спуск на воду революційного круїзного лайнера Norwegian Aqua, який уже називають справжньою інновацією у світі морських подорожей. Про це пише Express.

Головною "родзинкою" лайнера стане Aqua Slidecoaster — гібрид водної гірки та американських гірок, який за допомогою магнітного приводу розганяє пасажирів до 30 км/год. Для любителів адреналіну передбачена також захоплива 10-поверхова гірка The Drop, розташована прямо на краю судна.

Для тих, хто віддає перевагу більш спокійному відпочинку, Norwegian Aqua пропонує скляний міст із запаморочливим краєвидом, басейн з "нескінченним краєм" і нову інтерактивну зону Glow Court. Вдень це сучасний спортивний комплекс з LED-підлогою, а ввечері — стильний нічний клуб просто неба.

Круїзний лайнер, Norwegian Aqua, водні гірки, скляний міст, новий круїзний лайнер, туристи, відпочинок, відпустка, розкішний круїз Fullscreen
Судно обіцяє подарувати пасажирам незабутні враження завдяки унікальним атракціонам
Фото: Norwegian Cruise Line

Серед інших зручностей на борту є дитячі та підліткові клуби, затишні лаунж-зони, ексклюзивний пляжний клуб і гастрономічні ресторани світового рівня. Лайнер також здивує гостей двома новими театральними постановками: музичним шоу Revolution: Свято Принца і дивовижною виставою Елементи: The World Expanded.

Перший сезон Norwegian Aqua пройде за Карибськими маршрутами. Подорож починається в порту Канаверал (США) із заходом у Пуерто-Плату (Домініканська Республіка), Тортолу (Британські Віргінські острови), Сент-Томас (США) і приватний острів NCL Грейт Стірруп Кей (Багами).

Видання зазначає, що семиденні тури будуть доступні з квітня 2025 року. Ціни починаються від 1988 фунтів стерлінгів з людини, включно зі зворотним шляхом. Також у програмі лайнера заплановані маршрути з Нью-Йорка до островів Бермуд і Карибського басейну з вересня того ж року.

Раніше Фокус повідомляв, один із найвідоміших круїзних лайнерів у світі відправлять на дно. Корабель, який був більшим навіть за знаменитий "Титанік", приймав на борту таких знаменитостей, як Джон Кеннеді, Мерилін Монро, Волт Дісней, Джуді Гарланд і Сальвадор Далі.

Також стало відомо, що дівчина спантеличена тим, що вона знайшла на борту літака. У ролику, що став вірусним, вона показує знахідку, залишену кимось із пасажирів. Користувачі соцмереж швидко почали обговорювати "втрачені крила краси" в коментарях.