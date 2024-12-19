Новий круїзний лайнер зі скляним мостом і водними гірками вразить туристів (фото)

Судно обіцяє подарувати пасажирам незабутні враження завдяки унікальним атракціонам і першокласному комфорту.

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У 2025 році відбудеться спуск на воду революційного круїзного лайнера Norwegian Aqua, який уже називають справжньою інновацією у світі морських подорожей. Про це пише Express.

Головною "родзинкою" лайнера стане Aqua Slidecoaster — гібрид водної гірки та американських гірок, який за допомогою магнітного приводу розганяє пасажирів до 30 км/год. Для любителів адреналіну передбачена також захоплива 10-поверхова гірка The Drop, розташована прямо на краю судна.

Для тих, хто віддає перевагу більш спокійному відпочинку, Norwegian Aqua пропонує скляний міст із запаморочливим краєвидом, басейн з "нескінченним краєм" і нову інтерактивну зону Glow Court. Вдень це сучасний спортивний комплекс з LED-підлогою, а ввечері — стильний нічний клуб просто неба.

Судно обіцяє подарувати пасажирам незабутні враження завдяки унікальним атракціонам Фото: Norwegian Cruise Line

Серед інших зручностей на борту є дитячі та підліткові клуби, затишні лаунж-зони, ексклюзивний пляжний клуб і гастрономічні ресторани світового рівня. Лайнер також здивує гостей двома новими театральними постановками: музичним шоу Revolution: Свято Принца і дивовижною виставою Елементи: The World Expanded.

Перший сезон Norwegian Aqua пройде за Карибськими маршрутами. Подорож починається в порту Канаверал (США) із заходом у Пуерто-Плату (Домініканська Республіка), Тортолу (Британські Віргінські острови), Сент-Томас (США) і приватний острів NCL Грейт Стірруп Кей (Багами).

Видання зазначає, що семиденні тури будуть доступні з квітня 2025 року. Ціни починаються від 1988 фунтів стерлінгів з людини, включно зі зворотним шляхом. Також у програмі лайнера заплановані маршрути з Нью-Йорка до островів Бермуд і Карибського басейну з вересня того ж року.

Раніше Фокус повідомляв, один із найвідоміших круїзних лайнерів у світі відправлять на дно. Корабель, який був більшим навіть за знаменитий "Титанік", приймав на борту таких знаменитостей, як Джон Кеннеді, Мерилін Монро, Волт Дісней, Джуді Гарланд і Сальвадор Далі.

Також стало відомо, що дівчина спантеличена тим, що вона знайшла на борту літака. У ролику, що став вірусним, вона показує знахідку, залишену кимось із пасажирів. Користувачі соцмереж швидко почали обговорювати "втрачені крила краси" в коментарях.