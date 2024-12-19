Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Новый круизный лайнер со стеклянным мостом и водными горками поразит туристов (фото)

Круизный лайнер, Norwegian Aqua, водные горки, стеклянный мост, новый круизный лайнер, туристы, отдых, отпуск, роскошный круиз
Фото: Norwegian Cruise Line | Первый сезон Norwegian Aqua пройдет по Карибским маршрутам

Судно обещает подарить пассажирам незабываемые впечатления благодаря уникальным аттракционам и первоклассному комфорту.

Related video

В 2025 году состоится спуск на воду революционного круизного лайнера Norwegian Aqua, который уже называют настоящей инновацией в мире морских путешествий. Об этом пишет Express.

Главной "изюминкой" лайнера станет Aqua Slidecoaster — гибрид водной горки и американских горок, который с помощью магнитного привода разгоняет пассажиров до 30 км/ч. Для любителей адреналина предусмотрена также захватывающая 10-этажная горка The Drop, расположенная прямо на краю судна.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, Norwegian Aqua предлагает стеклянный мост с головокружительным видом, бассейн с "бесконечным краем" и новую интерактивную зону Glow Court. Днем это современный спортивный комплекс с LED-полом, а вечером — стильный ночной клуб под открытым небом.

Круизный лайнер, Norwegian Aqua, водные горки, стеклянный мост, новый круизный лайнер, туристы, отдых, отпуск, роскошный круиз Fullscreen
Судно обещает подарить пассажирам незабываемые впечатления благодаря уникальным аттракционам
Фото: Norwegian Cruise Line

Среди других удобств на борту есть детские и подростковые клубы, уютные лаунж-зоны, эксклюзивный пляжный клуб и гастрономические рестораны мирового уровня. Лайнер также удивит гостей двумя новыми театральными постановками: музыкальным шоу Revolution: Праздник Принца и впечатляющим спектаклем Элементы: The World Expanded.

Первый сезон Norwegian Aqua пройдет по Карибским маршрутам. Путешествие начинается в порту Канаверал (США) с заходом в Пуэрто-Плату (Доминиканская Республика), Тортолу (Британские Виргинские острова), Сент-Томас (США) и частный остров NCL Грейт Стирруп Кей (Багамы).

Издание отмечает, что семидневные туры будут доступны с апреля 2025 года. Цены начинаются от 1988 фунтов стерлингов с человека, включая обратный путь. Также в программе лайнера запланированы маршруты из Нью-Йорка к островам Бермуд и Карибского бассейна с сентября того же года.

Ранее Фокус сообщал, один из самых известных круизных лайнеров в мире отправят на дно. Корабль, который был крупнее даже знаменитого "Титаника", принимал на борту таких знаменитостей, как Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Джуди Гарланд и Сальвадор Дали.

Также стало известно, что девушка озадачена тем, что она нашла на борту самолета. В ставшем вирусным ролике она показывает находку, оставленную кем-то из пассажиров. Пользователи соцсетей быстро принялись обсуждать "потерянные крылья красоты" в комментариях.