Новый круизный лайнер со стеклянным мостом и водными горками поразит туристов (фото)

Судно обещает подарить пассажирам незабываемые впечатления благодаря уникальным аттракционам и первоклассному комфорту.

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В 2025 году состоится спуск на воду революционного круизного лайнера Norwegian Aqua, который уже называют настоящей инновацией в мире морских путешествий. Об этом пишет Express.

Главной "изюминкой" лайнера станет Aqua Slidecoaster — гибрид водной горки и американских горок, который с помощью магнитного привода разгоняет пассажиров до 30 км/ч. Для любителей адреналина предусмотрена также захватывающая 10-этажная горка The Drop, расположенная прямо на краю судна.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, Norwegian Aqua предлагает стеклянный мост с головокружительным видом, бассейн с "бесконечным краем" и новую интерактивную зону Glow Court. Днем это современный спортивный комплекс с LED-полом, а вечером — стильный ночной клуб под открытым небом.

Судно обещает подарить пассажирам незабываемые впечатления благодаря уникальным аттракционам Фото: Norwegian Cruise Line

Среди других удобств на борту есть детские и подростковые клубы, уютные лаунж-зоны, эксклюзивный пляжный клуб и гастрономические рестораны мирового уровня. Лайнер также удивит гостей двумя новыми театральными постановками: музыкальным шоу Revolution: Праздник Принца и впечатляющим спектаклем Элементы: The World Expanded.

Первый сезон Norwegian Aqua пройдет по Карибским маршрутам. Путешествие начинается в порту Канаверал (США) с заходом в Пуэрто-Плату (Доминиканская Республика), Тортолу (Британские Виргинские острова), Сент-Томас (США) и частный остров NCL Грейт Стирруп Кей (Багамы).

Издание отмечает, что семидневные туры будут доступны с апреля 2025 года. Цены начинаются от 1988 фунтов стерлингов с человека, включая обратный путь. Также в программе лайнера запланированы маршруты из Нью-Йорка к островам Бермуд и Карибского бассейна с сентября того же года.

Ранее Фокус сообщал, один из самых известных круизных лайнеров в мире отправят на дно. Корабль, который был крупнее даже знаменитого "Титаника", принимал на борту таких знаменитостей, как Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Джуди Гарланд и Сальвадор Дали.

Также стало известно, что девушка озадачена тем, что она нашла на борту самолета. В ставшем вирусным ролике она показывает находку, оставленную кем-то из пассажиров. Пользователи соцсетей быстро принялись обсуждать "потерянные крылья красоты" в комментариях.