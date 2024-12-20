Вечеря з сюрпризом: чоловік розлютився на родичку, коли дізнався, чим вона його пригостила

Родич спочатку був у захваті від страви та попросив добавки, а коли дізнався рецепт, звинуватив дівчину в обмані та "неетичності".

Related video

Дівчина приготувала веганську лазанью для родинної вечері, бо сама не їсть м'яса вже багато років. Чоловік сестри похвалив страву, сказавши, що це найкраще, що він їв у житті. Проте коли він дізнався, що лазанью зроблено з сочевиці та кеш'ю, розлютився та звинуватив родичку в тому, що вона обманом змусила його з'їсти веганську страву, пише The Mirror.

Дівчина опублікувала пост на AITA, субфорумі Reddit, де користувачі діляться історіями про конфлікти з іншими людьми. Проте сам допис на момент публікації матеріалу був уже видалений.

Як веган, 29-річна дівчина припустила, що всі в її родині знають про її вподобання та не здивуються стравам з веганськими інгредієнтами. Вона приготувала лазанью з сочевиці та сиру на основі кеш'ю, часниковий хліб, салат і шоколадні тістечка.

"Усі хвалили їжу, особливо чоловік моєї сестри, який з’їв дві порції та сказав, що це "найкраща лазанья, яку він коли-небудь їв", — ішлося в дописі за інформацією The Mirror.

Після вечері сестра попросила в неї рецепт. І коли чоловік сестри почув, що лазанью приготовано з сочевиці та сиру на основі горіхів кеш'ю, він розлютився та сказав, що його "обманом змусили їсти веганську їжу". Він стверджував, що було "неетично" подавати страву, не розкривши, з чого вона зроблена, пишуть автори статті.

"Моя сестра стала на його бік і сказала, що я мала попередити їх, що це не "справжня лазанья". Моя мама також сказала, що я була неправа. Але я нічого не приховувала навмисне — я просто не думала, що це важливо", — пояснила дівчина.

Вона попросила розсудити ситуацію на форумі, тож більшість користувачів засудили поведінку чоловіка.

"Я їм м'ясо і не можу зрозуміти цього хлопця. Їжа має бути смачною, якщо вона смачна, мені байдуже, веганська вона чи ні, я куштую все, що подають. Я можу зрозуміти таку поведінку лише в тому разі, якщо людина — алергік", — написав один із коментаторів.

Користувач Reddit каже, що якщо їжа смачна — йому байдуже, що вона веганська Фото: Скриншот

"Усі люблять веганську їжу, поки ви не скажете їм, що вона веганська", — зазначив інший.

Ще один коментатор здивувався, що м'ясоїд не зміг одразу розпізнати страву з сочевиці.

"Найкраща лазанья, яку він коли-небудь їв? Він такий м’ясоїд, що не може відрізнити фарш від сочевиці? Або ця історія фальшивка, або ця людина взагалі не має почуття смаку. Я впевнений, що ваша лазанья була чудовою, але я не вірю, що м’ясоїд не помітить різницю", — написав він.

Коментатор зауважив, що м'ясну страву легко відрізнити від веганської за смаком Фото: Скриншот

Іще один коментатор закликав дівчину не засмучуватися, бо вона не зробила нічого "неетичного".

"Ви не нагодували його чимось образливим, не вимовили "піймався" наприкінці їжі та не брехали про те, що подавали", — сказав користувач Reddit.

Деякі коментатори запідозрили, що історія може бути фейковою, бо м'ясні страви значно відрізняються смаком від веганських.

"Я завжди вважаю, що такі пости є фейком. Кожен, хто регулярно їсть молочний сир, відчує різницю. Веганські сири з кеш'ю мають легкий горіховий смак", — написав користувач під постом.

Один із коментаторів зазначив, що веганську їжу неможливо переплутати зі звичайною Фото: Скриншот

Нагадаємо, ЗМІ 20 грудня писали про курку, яка живе у готелі та любить подорожувати. Господарі купили їй спеціальну яскраво-жовту куртку з відеоспостереженням, щоб птаху під час переходу дороги не збила машина.

Також таблоїд Daily Star писав про крадіїв, які повернули сімейному ресторану крадену настільну лампу, бо адміністрація пригрозила, що внесе їх до списку неслухняних дітей Санти.