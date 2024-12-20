Ужин с сюрпризом: мужчина разозлился на родственницу, когда узнал, чем она его угостила

Родственник сначала был в восторге от блюда и попросил добавки, а когда узнал рецепт, обвинил девушку в обмане и "неэтичности".

Related video

Девушка приготовила веганскую лазанью для семейного ужина, потому что сама не ест мяса уже много лет. Муж сестры похвалил блюдо и сказал, что это лучшее, что он ел в жизни. Однако когда он узнал, что лазанья сделана из чечевицы и кешью, разозлился и обвинил родственницу в том, что она обманом заставила его съесть веганское блюдо, пишет The Mirror.

Девушка опубликовала пост на AITA, субфоруме Reddit, где пользователи делятся историями о конфликтах с другими людьми. Однако само сообщение на момент публикации материала было уже удалено.

Как веган, 29-летняя девушка предположила, что все в ее семье знают о ее предпочтениях и не удивятся блюдам с веганскими ингредиентами. Она приготовила лазанью из чечевицы и сыра на основе кешью, чесночный хлеб, салат и шоколадные пирожные.

"Все хвалили еду, особенно муж моей сестры, который съел две порции и сказал, что это "лучшая лазанья, которую он когда-либо ел", — говорилось в заметке по информации The Mirror.

После ужина сестра попросила у нее рецепт. И когда муж сестры услышал, что лазанья приготовлена из чечевицы и сыра на основе орехов кешью, он разозлился и сказал, что его "обманом заставили есть веганскую еду". Он утверждал, что было "неэтично" подавать блюдо, не раскрыв, из чего оно сделано, пишут авторы статьи.

"Моя сестра стала на его сторону и сказала, что я должна была предупредить их, что это не "настоящая лазанья". Моя мама также сказала, что я была неправа. Но я ничего не скрывала умышленно — я просто не думала, что это важно", — пояснила девушка.

Она попросила рассудить ситуацию на форуме, и большинство пользователей осудили поведение мужчины.

"Я ем мясо и не могу понять этого парня. Еда должна быть вкусной, если она вкусная, мне все равно, веганская она или нет, я пробую все, что подают. Я могу понять такое поведение, только если человек — аллергик", — написал один из комментаторов.

Пользователь Reddit говорит, что если еда вкусная — ему все равно, что она веганская Фото: Скриншот

"Все любят веганскую еду, пока вы не скажете им, что она веганская", — отметил другой.

Еще один комментатор удивился, что мясоед не смог сразу распознать блюдо из чечевицы.

"Лучшая лазанья, которую он когда-либо ел? Он такой мясоед, что не может отличить фарш от чечевицы? Либо эта история фальшивка, либо этот человек вообще не имеет чувства вкуса. Я уверен, что ваша лазанья была великолепной, но я не верю, что мясоед не заметит разницу", — написал он.

Комментатор заметил, что мясное блюдо легко отличить от веганского по вкусу Фото: Скриншот

Еще один комментатор призвал девушку не расстраиваться, потому что она не сделала ничего "неэтичного".

"Вы не накормили его чем-то оскорбительным, не произнесли "попался" в конце еды и не врали о том, что подавали", — сказал пользователь Reddit.

Некоторые комментаторы заподозрили, что история может быть фейковой, так как мясные блюда сильно отличаются вкусом от веганских.

"Я всегда считаю, что такие посты являются фейком. Каждый, кто регулярно ест молочный сыр, почувствует разницу. Веганские сыры с кешью имеют легкий ореховый вкус", — написал пользователь под постом.

Один из комментаторов отметил, что веганскую еду невозможно перепутать с обычной Фото: Скриншот

Напомним, СМИ 20 декабря писали о курице, которая живет в отеле и любит путешествовать. Хозяева купили ей специальную ярко-желтую куртку с видеонаблюдением, чтобы птицу во время перехода дороги не сбила машина.

Также таблоид Daily Star писал о ворах, которые вернули семейному ресторану краденую настольную лампу, потому что администрация пригрозила, что внесет их в список непослушных детей Санты.