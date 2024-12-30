Лікарі були шоковані: жінка після інсульту почала говорити з італійським акцентом (фото)

Альфія Брайден зізналася, що зміни в голосі та поведінці сильно вплинули на її самовідчуття. Жінка стала використовувати італійські слова і переймати характерні манери.

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58-річна Альфія Брайден із Лондона (Англія) розповіла про те, як змінилося її життя після інсульту, внаслідок якого вона несподівано почала говорити з італійським акцентом. За словами жінки, їй здається, ніби хтось пародіює її власний голос. Про це пише Lad Bible.

Інсульт, що стався 4 травня 2024 року, позбавив Альфію здатності говорити й відчувати правий бік тіла. Причиною став рідкісний випадок — каротидне павутиння в шиї. Після операції в серпні вона почала відновлюватися, але була вражена, коли нарешті заговорила: її мова звучала з яскраво вираженим італійським акцентом, хоча вона ніколи не бувала в Італії.

"Абсолютно несподівано для себе я почала говорити, і медсестра виглядала такою ж шокованою, як і я. Я навіть не впізнала звук свого голосу. Це було абсолютно неймовірно", — згадує Альфія.

Жінка зазначила, що не лише її акцент змінився, а й поведінка. Вона почала використовувати італійські слова на кшталт "mamma mia", "bambino" і "si", а також перейняла манери, характерні для італійців.

Жінка зазначила, що не тільки її акцент змінився, а й поведінка Фото: Lad Bible

Лікарі діагностували в Альфії рідкісний стан — синдром іноземного акценту. За даними NHS (Національна служба охорони здоров'я Англії), цей синдром виникає внаслідок ушкодження мозку, наприклад, після інсульту, і призводить до зміни мовлення, начебто в людини з'явився акцент, якого раніше не було. Попри зусилля фахівців, точний діагноз ще не підтверджено.

Альфія зізналася, що зміни в голосі та поведінці серйозно позначилися на її сприйнятті самої себе.

"Я відчуваю, ніби втратила свою індивідуальність. Навіть мій сміх звучить інакше... Я відчуваю себе клоуном, за яким спостерігають люди", — поділилася вона.

Крім того, у жінки діагностували афазію — розлад, за якого виникають проблеми з мовленням і мовою. Британка зізналася, що цей стан викликав у неї сильний страх і замішання.

Раніше Фокус повідомляв, що пацієнт витримав 9 років хімієтерапії через неправильний діагноз. Ентоні Олсон став одним із багатьох пацієнтів доктора Вайнера, чиє життя було зруйноване помилковим лікуванням. Протягом дев'яти років він проходив інтенсивну хімієтерапію і переніс сотні переливань крові.

Також стало відомо, що підліток через рідкісне захворювання не може провести Різдво з родиною. З раннього віку Грейсон Вітакер відчуває сильне роздратування і гнів, коли чує звуки дихання, сопіння або жування. Щороку на Різдво він іде у свою кімнату, щоб уникнути емоцій, які в нього викликає шум за сімейним столом.