Врачи были в шоке: женщина после инсульта начала говорить с итальянским акцентом (фото)

Альфия Брайден призналась, что изменения в голосе и поведении сильно повлияли на ее самоощущение. Женщина стала использовать итальянские слова и перенимать характерные манеры.

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58-летняя Альфия Брайден из Лондона (Англия) рассказала о том, как изменилась ее жизнь после инсульта, в результате которого она неожиданно начала говорить с итальянским акцентом. По словам женщины, ей кажется, будто кто-то пародирует ее собственный голос. Об этом пишет Lad Bible.

Инсульт, случившийся 4 мая 2024 года, лишил Альфию способности говорить и чувствовать правую сторону тела. Причиной стал редкий случай — каротидная паутина в шее. После операции в августе она начала восстанавливаться, но была поражена, когда наконец заговорила: ее речь звучала с ярко выраженным итальянским акцентом, хотя она никогда не бывала в Италии.

"Совершенно неожиданно для себя я начала говорить, и медсестра выглядела такой же шокированной, как и я. Я даже не узнала звук своего голоса. Это было совершенно невероятно", — вспоминает Альфия.

Женщина отметила, что не только ее акцент изменился, но и поведение. Она начала использовать итальянские слова вроде "mamma mia", "bambino" и "si", а также переняла манеры, характерные для итальянцев.

Женщина отметила, что не только ее акцент изменился, но и поведение Фото: Lad Bible

Врачи диагностировали у Альфии редкое состояние — синдром иностранного акцента. По данным NHS (Национальная служба здравоохранения Англии), этот синдром возникает в результате повреждения мозга, например, после инсульта, и приводит к изменению речи, будто у человека появился акцент, которого раньше не было. Несмотря на усилия специалистов, точный диагноз еще не подтвержден.

Альфия призналась, что изменения в голосе и поведении серьезно сказались на ее восприятии самой себя.

"Я чувствую, будто потеряла свою индивидуальность. Даже мой смех звучит иначе… Я чувствую себя клоуном, за которым наблюдают люди", — поделилась она.

Кроме того, у женщины диагностировали афазию — расстройство, при котором возникают проблемы с речью и языком. Британка призналась, что это состояние вызывало у нее сильный страх и замешательство.

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