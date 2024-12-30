"Дивне відчуття" : жінка народила доньку напередодні Різдва і повернулася додому до вечері (фото)

Енджел Масгроув назвала різдвяну вечерю найособливішою, адже перед пологами вона та її партнер майже не спали й не їли. День народження доньки вона планує святкувати двічі на рік.

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На Різдво 20-річна Енджел Масгроув із Саффолка (Англія) стала мамою. Її дочка Елсі народилася рано вранці 25 грудня, вагою 7 фунтів 15 унцій (близько 3,6 кг). Лише за кілька годин після появи первістка на світ жінка змогла повернутися додому і відзначити свято разом із сім'єю. Про це пише Daily Star.

Разом із партнером, 23-річним Заком Шоукроссом, вона приїхала до родичів у Бері-Сент-Едмундс, де на них чекала тепла різдвяна вечеря, приготована мамою Енджел.

"Це справді дивне відчуття — пережити весь цей хаос пологів, а потім раптом ти привозиш її додому, і там тиша і спокій. Її передбачувана дата пологів була напередодні Різдва. Я сподівалася, що вона народиться трохи раніше передбачуваної дати, щоб я могла бути вдома до Різдва, але цього не сталося. Елсі — моя перша дитина, і вона найкращий різдвяний подарунок, який я тільки могла побажати", — поділилася британка.

Вона зазначила, що це була вечеря, яка найбільше запам'яталася в її житті, адже за останні три дні вона та її партнер майже не спали й не їли через підготовку до пологів.

Наразі мама і дитина перебувають удома і почуваються чудово Фото: SWNS

Пологи почалися ввечері 24 грудня, а вже о 03:07 ранку 25 грудня Елсі з'явилася на світ. Енджел зізналася, що, попри втому, народження доньки зробило цей день незабутнім.

"Це дуже дивне відчуття — після хаосу пологів повернутися додому, де все тихо і спокійно", — зазначила вона.

Ім'я малятка Елсі пов'язане з ініціалами бабусі Зака, що робить його ще більш значущим для сім'ї.

Наразі мама та дитина перебувають удома і почуваються чудово. Енджел також планує влаштовувати окремі святкування дня народження Елсі влітку, щоб компенсувати його збіг із різдвяними святами.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розповіла про "секретний супермаркет" з великими знижками. Дівчина на ім'я Ріанон стверджує, що в магазині можна купити брендові товари за низькими цінами. Супермаркет призначений для одержувачів допомоги і пропонує широкий вибір продуктів і товарів.

Також стало відомо, що мати поміняла підгузок малюкові просто за столом. Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.